تحرك إبراهيم المهيدب، رئيس نادي النصر السعودي، بخطوات عاجلة بعد خسارة فريقه أمام الهلال بنتيجة 1-4 في نهائي كأس السوبر المحلي، يوم السبت الماضي.

وقال الإعلامي السعودي عبد العزيز العصيمي، عبر حسابه بمنصة إكس، إن إبراهيم المهيدب يجتمع حاليًا في مقر نادي النصر مع الإدارة الرياضية لكرة القدم.

وأضاف:" المهيدب يجتمع مع الإسباني فيرناندو هييرو المدير الرياضي للنادي، بجانب أحمد الغامدي أمين مجلس الإدارة".

وأشار إلى أن الاجتماع يستهدف مناقشة موضوع المدرب، واستقطاب اللاعبين قبل نهاية الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد النصر مع حارس المرمى البرازيلي بينتو بجانب سالم النجدي لاعب الفتح السعودي؛ لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

وتحيط الشكوك حول مستقبل المدرب البرتغالي لويس كاسترو، الذي فشل في تحقيق أي لقب محلي مع النصر منذ توليه المهمة في صيف 2023.

وفاز كاسترو بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية للأبطال في صيف 2023، بعد أيام من توليه المهمة، ولكنه فشل في حصد أي لقب خلال الموسم الماضي بعد توديع دوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي.

وخسر النصر لقب الدوري لصالح الهلال، كما تلقى الهزيمة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بركلات الترجيح أمام الهلال، وخسر أيضًا كأس السوبر المحلي في آخر نسختين.