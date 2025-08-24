logo
ماركيز يفوز بثنائية سباق السرعة والجائزة الكبرى ببطولة العالم للدراجات النارية

ماركيز يفوز بثنائية سباق السرعة والجائزة الكبرى ببطولة العالم للدراجات النارية
وكالات
وكالات
24 أغسطس 2025، 1:58 م

فاز مارك ماركيز متسابق دوكاتي بأول جائزة كبرى في المجر منذ 33 عامًا على حلبة بالاتون بارك اليوم الأحد ليحقق ثنائية سباق السرعة والجائزة الكبرى للمرة السابعة تواليًا ويوسع الفارق في صدارة الترتيب العام لبطولة العالم للدراجات النارية إلى 175 نقطة.

ورغم أنه انطلق من المركز الأول، فإن ماركيز تراجع إلى ما دون المركز الثالث مبكرًا، لكنه نجح في استعادة الصدارة.

وانضم بيدرو أكوستا متسابق (كيه.تي.إم) وماركو بيزيكي من فريق أبريليا إلى ماركيز على منصة التتويج بينما احتل حامل اللقب خورخي مارتن المركز الرابع، وهو أفضل نتائجه مع فريق أبريليا منذ عودته من الإصابة.

وأنهى أليكس ماركيز من فريق جريسيني ريسنج، والذي يحتل المركز الثاني في الترتيب العام للمتسابقين، السباق في المركز 14 بعد سقوط مبكر.

 

