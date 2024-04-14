شقيقة رونالدو تعلّق على تقليد رودريغو طريقة احتفال كريستيانو

علقت إيلما أفيرو شقيقة كريستيانو رونالدو على تقليد البرازيلي رودريغو للنجم البرتغالي عندما سجل هدفًا في تعادل ريال مدريد 3/3 مع مانشستر سيتي.

وحسم التعادل 3/3 نتيجة مباراة ريال مدريد مع ضيفه مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو.

وتقدم برناردو سيلفا لمانشستر سيتي في الدقيقة الثانية، وتعادل روبن دياز بهدف عكسي في الدقيقة 12، وتقدم رودريغو لريال مدريد في الدقيقة 14 بهدف رائع.

واحتفل رودريغو على طريقة رونالدو الشهيرة "SIU".

وعندما سُئل رودريغو عن تقليد طريقة احتفال رونالدو، قال: "دائمًا أشاهد مقاطع رونالدو، وأشاهده قبل المباراة أيضًا لأنه يلهمني، وكما أقول دائمًا، إنه قدوتي وبطلي".