3 خطوات فورية لإنقاذ كريستيانو رونالدو والنصر

تترقب جماهير نادي النصر السعودي موسماً جديداً مليئاً بالتحديات أملاً في استعادة الألقاب الغائبة وعلى رأسها لقب دوري روشن الذي لم يفز به الفريق منذ موسم 2018 – 2019.

ورغم هذه الطموحات الكبيرة لدى جماهير النصر إلا أن المعلومات الواردة من معسكر الفريق الأصفر ليست مبشرة في ظل امتعاض البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق وغضبه من الاستعداد للسوبر السعودي.

وفجر الإعلامي عبد العزيز العصيمي عبر حسابه بمنصة إكس مخاوف جماهير النصر بشأن غضب رونالدو بل وزاد بأن الأمر قد يتعدى حدود الامتعاض.

ويستعرض "إرم نيوز" الخطوات التي تنقذ النصر وكريستيانو رونالدو من سيناريو الأزمات المبكر:

الصفقات المنتظرة

الخطوة الأولى والأهم بلا شك تتمثل في ضرورة إبرام صفقات قوية ومدوية تتناسب مع طموحات الفريق وأهداف البرتغالي رونالدو الذي جدد عقده لموسمين قادمين حتى صيف 2027 أملاً في استعادة الألقاب.

وقال رونالدو في مقطع فيديو عبر حساب النصر إنه سيكون بطلاً في السعودية وهو ما يعكس الطموح الكبير الذي يتمسك به القائد البرتغالي صاحب الـ 40 عاماً.

ولم يجد رونالدو مع فريقه خلال الموسمين الماضيين الرغبة والقدرات التي تساعد النصر على العودة لمنصات التتويج وبالفعل يترقب حسم صفقات تساعده على تحقيق هدفه.

ولم يبرم النصر سوى صفقة البرتغالي جواو فيليكس لاعب تشيلسي بجانب السعودي الشاب عبد المالك الجابر بجانب اللاعب نادر الشراري وهو ما يثير إحباط رونالدو الذي توقع صفقات مدوية من طراز برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وماسون غرينوود نجم مارسيليا الفرنسي.

الخطوة الأهم لا شك تتمثل في حسم 3 أو 4 صفقات أجنبية من الطراز العالمي لتدعيم الفريق بكل قوة.

التخطيط لمعسكرات أفضل

تشير الأنباء الواردة من معسكر إعداد النصر في النمسا إلى حالة عدم رضا لدى بعض اللاعبين بجانب أن الاتفاق على المباريات الودية لم يكتمل مبكراً وهو ما أثار حفيظة رونالدو لدرجة أنه فوجئ في مباراة تولوز الفرنسي الودية بعدم منحه شعار النادي لتسليمه لقائد الفريق المنافس رغم أن الأمر يبدو لا يستحق الضجة، ولكنه يعكس المعاناة حتى في أدق التفاصيل.

وكان رونالدو غاضباً من غياب الرقابة داخل معسكر النمسا لدرجة تسلل بعض الأفراد إلى باب غرفته.

رونالدو تدخل بنفسه عند سفر الفريق للبرتغال ونجح في الاتفاق مع رئيس الاتحاد البرتغالي في فتح مقار منتخب بلاده لاستضافة معسكر النصر، ولكن هذه الأمور لا تستحق تدخل قائد الفريق، بل يجب أن تكون متاحة من خلال الجهاز الإداري للفريق.

الإعداد للبطولات

يخوض النصر مواجهة مرتقبة يوم 19 أغسطس الجاري أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، وبالتالي فإن الفريق أمامه فرصة لإعادة ترتيب الأوراق والإعداد بشكل أقوى للسوبر.

تطوير الإعداد سيمنح رونالدو والجماهير ثقة أكبر قبل خوض بطولة مرتقبة أمام الفريق الفائز بالثنائية المحلية في الموسم الماضي.