باريس سان جيرمان يُتوج بالدوري الفرنسي للمرة الـ11 في تاريخه
بعد تعادله 1-1 مع مضيفه ستراسبورغ، اليوم السبت
توج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للمرة 11 في تاريخه، بعد تعادله 1-1 مع مضيفه ستراسبورغ، اليوم السبت.
باريس سان جيرمان رفع رصيده إلى 85 نقطة متقدما بأربع نقاط على لانس ثاني الترتيب قبل جولة واحدة من النهاية
وفاز باريس بالدوري رقم 11 في تاريخه، ليصبح بذلك أكثر الفرق تتويجاً بلقب البطولة.
افتتح ميسي التسجيل بإحرازه هدف سان جيرمان في الدقيقة 59، لينفرد بالرقم القياسي لعدد الأهداف في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى برصيد 496 هدفاً.
وفي الدقيقة 79 تمكن جاميرو من خطف هدف التعادل لستراسبورغ.
ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 85 نقطة متقدما بأربع نقاط على لانس ثاني الترتيب قبل جولة واحدة من النهاية.
على الجانب الآخر، ضمن ستراسبورغ بقاءه في الدوري بعد أن رفع رصيده إلى 40 نقطة.