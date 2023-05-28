باريس سان جيرمان يُتوج بالدوري الفرنسي للمرة الـ11 في تاريخه

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 85 نقطة متقدما بأربع نقاط على لانس ثاني الترتيب قبل جولة واحدة من النهاية.

على الجانب الآخر، ضمن ستراسبورغ بقاءه في الدوري بعد أن رفع رصيده إلى 40 نقطة.