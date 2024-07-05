تغطية مباشرة.. مباراة البرتغال وفرنسا في ربع نهائي كأس أوروبا 2024

يحتضن ملعب هامبورغ في ألمانيا ثاني مباريات الدور ربع النهائي لكأس أمم أوروبا "ألمانيا 2024" والتي تضع وجها لوجه البرتغال حاملة لقب 2016، مع فرنسا، بطلة العالم 2018 ووصيفة بطل العالم 2022، من أجل مقعد في المربع الذهبي للمسابقة.

وتكتسي مباراة البرتغال وفرنسا التي يديرها الإنجليزي مايكل أوليفر أهمية بالغة للمنتخبين على حد السواء، للبرتغال من أجل العودة إلى الواجهة في آخر مسابقة كروية كبرى لنجمه وقائده الأسطوري كريستيانو رونالدو، ولفرنسا الساعية تحت قيادة نجمها كيليان مبابي إلى التتويج باللقب الأول لها منذ آخر إنجاز في نسخة 2000.

ويعول مدرب البرتغال روبيرتو مارتينيز على تشكيلة يقودها النجم كريستيانو رونالدو وتتكون من:

ديوغو كوستا – جواو كانسيلو – بيبي – روبن دياز – نونو منديز – جواو بالينيا – برونو فرنانديز – فيتينيا – برناردو سيلفا – كريستيانو رونالدو – رافائيل لياو.



أما ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا فيدفع بالتشكيلة التالية:

مايك مينيان – جول كوندي – وليام ساليبا – دايو أوباميكانو – تيو هرنانديز – نجولو كانتي – أوريلين تشواميني – إدواردو كامافينغا – أنطوان جريزمان – راندال كولو مواني – كيليان مبابي

وسبق للمنتخبين البرتغالي والفرنسي أن التقيا في 20 مناسبة كانت فيها الغلبة واضحة للفرنسيين بالفوز في 13 مباراة والتعادل في 3 مواجهات، فيما حقق البرتغاليون الفوز في 4 مناسبات.

وكان آخر لقاء جمع المنتخبين في النسخة الماضية من يورو وتحديدا في الدور الأول لحساب المجموعة السادسة حيث حسم التعادل 2 ـ 2 تلك المباراة التي احتضنها ملعب "بوشكاش أرينا" في المجر وسجل فيها كل من كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ثنائية منتخب بلاده.

وتقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة لأبرز أحداث ولطقات مباراة البرتغال وفرنسا في ربع نهائي يورو 2024.

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