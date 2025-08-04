آخر قرارات فهد بن نافل في الهلال السعودي

كشفت تقارير إخبارية عن آخر القرارات التي سيقوم بتنفيذها فهد بن نافل قبل رحيله عن كرسي رئاسة نادي الهلال السعودي.

كان بن نافل، أعلن مؤخرا رحيله الرسمي عن رئاسة نادي الهلال، بعد سلسلة طويلة من النجاحات المحلية والقارية.

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وتولى بن نافل رئاسة الهلال في 2019، ونجح في تحقيق العديد من الإنجازات آخرها الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية بنسختها الحديثة مطلع الشهر الجاري.

وكتب بن نافل عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "الهلال كيان ومحطات تاريخه ومنصات ذهب، مسيرة بدأت من المنصة 59 إلى المنصة 70 (البطولات)، وما بينهما 6 أعوام من الفخر بالعمل مع رجالٍ على قلب رجّال، ساهموا في أن يستمر الهلال أولا".

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وأضاف: "لكل رحلة منصّة أخيرة، بقلبٍ مليء بالامتنان والفخر، كوني فردا مساهما مع زملائي وزميلاتي في مسيرة هذا الكيان العظيم، ليأتي الوقت الذي أسلّم راية قيادة النادي كما كان، أو أفضل ممّا كان -بإذن الله-، مثلما تسلّمتها، وتسلّمها أسلافي، وهذا هو نهج الهلال".

وأتم: "أعلن دعمي المطلق للمرشح القادم لرئاسة شركة نادي الهلال وفق ما ترتئيه مؤسسة أعضاء نادي الهلال، والجمعية العامة لشركة النادي".

وكان بن نافل تعرض لانتقادات جماهيرية حادة عقب نهاية الموسم الماضي الذي شهد العديد من الإخفاقات المحلية والقارية.

واكتفى "الزعيم" في الموسم الماضي بالحصول على لقب كأس السوبر السعودي فقط، قبل أن يخسر البطولة تلو الأخرى.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي معن القويعي عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن "الرئيس السابق الذهبي فهد بن نافل قام بزيارة لمعسكر الهلال من أجل توديع اللاعبين للمرة الأخيرة".

نجوم الهلال بدأوا تدريباتهم في المعسكر الإعدادي بألمانيا، مساء الجمعة، على أمل أن يكون الموسم الرياضي القادم 2025-2026، أفضل من سابقه.

وبحسب التقارير، فإن معسكر الهلال سيستمر نحو أسبوعين في دوناوشينغن الألمانية.

ويتخلل برنامج الإعداد أربع مباريات تجريبية، ثلاث منها في المعسكر الخارجي أيام 6 و10 و14 أغسطس الجاري، أما الأخيرة فسيخوضها الفريق في الرياض بعد العودة.

ويبدأ الهلال موسمه بأولى جولات النسخة الجديدة من دوري روشن السعودي أمام الرياض، بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، بداعي عدم كفاية الوقت للتحضير لها، عقب خوضه مونديال الأندية خلال الصيف الجاري.