نجم مانشستر سيتي يتزوج في حفل "خاص للغاية"

كشفت صحيفة "ذا صن" عن زواج مدافع مانشستر سيتي جون ستونز، من صديقته أوليفيا نايلور في حفل خاص بجزيرة إيبيزا الإسبانية، بحضور عدد محدود من المدعوين، ودون أي حضور للمصورين أو وسائل الإعلام.

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وتزوج لاعب المنتخب الإنجليزي البالغ من العمر31 عامًا، من مصممة العقارات أوليفيا التي تكبره بـ5 سنوات (36 عامًا) في حفل منتجع "هاسيندا نا زامينا" الفاخر، حيث جمعتهما مراسم الزواج يوم الجمعة الماضي أمام 40 ضيفًا فقط، تلاها حفل بمناسبة العرس، يوم السبت، تضمن حفل شمبانيا بجانب المسبح.

وقال مصدر مقرب للثنائي: "إيبيزا مكانهما المفضل، لذا أرادا تبادل النذور هناك. دُعي 40 من الأهل والأصدقاء المقربين فقط، واستمرت الاحتفالات على مدار أربعة أيام".

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وأضاف: "بدأت بحفل ما قبل الزفاف حيث ارتدى جميع الضيوف اللون الأبيض، فيما ظهر العريس والعروس وثلاثة أطفال بالأسود".

وتابع المصدر: "كان الزفاف رائعًا، وحلمًا تحقق على أرض الواقع. الجميع سعيد للغاية لهما".

يذكر أن ستونز، الذي يلعب مع "الأسود الثلاثة" منذ كأس العالم 2018، قد تقدم لخطبة أوليفيا بعد خسارة إنجلترا نهائي يورو 2024 أمام إسبانيا، حيث كسر حاجز الحزن برحلة رومانسية تحت الشمس توجها بطلب الزواج.

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واحتفلت أوليفيا بخطوبتها بعشاء حميم، ثم سافرت إلى لاس فيغاس لحفل توديع العزوبية بينما كان ستونز يخوض كأس العالم للأندية مع مانشستر سيتي.

بدأ الثنائي علاقتهما في 2019، ورُزقا بطفلهما الأول في يناير 2023، بعد عودة ستونز من مونديال قطر بأسابيع قليلة.