مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وأتلتيك بلباو الودية

يخوض ليفربول الإنجليزي مواجهة ودية ضد أتلتيك بلباو الإسباني مساء اليوم الاثنين على ملعب "آنفيلد" ضمن تحضيرات الفريقين استعداداً للموسم الجديد.

ويعود ليفربول لمواصلة مبارياته الودية في ملعبه بعد أن خاض جولة آسيوية في اليابان وهونغ كونغ.

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ويستعد ليفربول لافتتاح موسمه الكروي بمواجهة كريستال بالاس يوم الأحد المقبل في كأس الدرع الخيرية ثم اللعب ضد بورنموث يوم 15 أغسطس الجاري في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي.

ويطمع الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، في تجربة أغلب عناصره في ودية بلباو، واتفق مع مدرب بلباو على خوض مباراتين للاطمئنان على كافة لاعبيه.

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وفيما يلي البث المباشر لمباراة ليفربول ضد أتلتيك بلباو الودية:

انطلاق المباراة الأولى بين الفريقين

الدقيقة 2: ريونغوها يسجل هدف التقدم لصالح ليفربول

الدقيقة 5: داروين نونيز يحرز الهدف الثاني للريدز