رحلوا بالإجبار.. أسطورة الزمالك يفجر مفاجأة حول ميدو وحازم إمام وشيكابالا

فجر محمد صلاح، أسطورة نادي الزمالك الأسبق، مفاجأة بشأن رحيل الثنائي حازم إمام وأحمد حسام "ميدو" عن عملهما في اللجنة الفنية بالنادي الأبيض، وأيضا بشأن اعتزال محمود عبد الرازق "شيكابالا"، نجم الفريق.

وكانت إدارة الزمالك قامت بتعيين لجنة فنية تضم في عضويتها الثنائي ميدو وحازم إمام، وقاما بتنظيم العديد من الأمور داخل النادي، قبل أن يقررا فجأة الاعتذار عن إكمال مهمتهما متعللين بتعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًّا للفريق الأبيض.

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وقال محمد صلاح في تصريحات تلفزيونية: "اللجنة الفنية بقيادة ميدو وحازم إمام كانت مهمة وضرورية لجون إدوارد لكي يستشيرهما في بعض الأمور التي لا يعرفها طالما لن يتدخلا في عمله، ولكن من عيَّنهما ومن قام بإصدار الأمر برحيلهما؟.. أعتقد أن مجلس الإدارة هو من اتخذ القرار برحيلهما لأنه ربما كانا يشكلان صداعًا في رأس الإدارة فتم إجبارهما على الرحيل والاعتذار عن مهمتهما".

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وتطرق صلاح للحديث عن اعتزال محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائلًا: "شيكابالا أجبر بالطبع على الاعتزال، لأن قبل قراره خرجت تصريحات بأنه سيتم التجديد له لمدة عام، وفجأة نجده يبكي ويقول قررت الاعتزال، وهو شخصيًّا زعل عندما علم أن أحد الأشخاص في مجلس الإدارة قال إنه جاء إليه وتحايل عليه لكي يكمل لمدة موسم جديد، ولكن هذا لم يحدث نهائيًّا، وشيكابالا بمعرفتي به وتدريبي له فهو مثل السمك إذا لم يلعب يشعر بالضيق الشديد ولا يحب الجلوس على الدكة".

وأضاف: "في مسألة الاعتزال من يقرر هو اللاعب، ولا يتم إجباره على هذا الأمر حتى لو ظل في الملعب 200 سنة".

وكان قائد نادي الزمالك قرر وضع حد لمسيرته في ملاعب كرة القدم، حيث أعلن شيكابالا (39 عامًا) في مقطع فيديو الذي شهد تعليق نجليه لحذاء وقميص اللاعب "وداعًا، المنحنى الجنوبي رحلة انتهت ورحلة أخرى ستبدأ من قلب المدرجات".

يُعد شيكابالا، اللاعب الأكثر حصولًا على بطولات في تاريخ نادي الزمالك، برصيد 18 بطولة منذ ظهوره الأول مع "القلعة البيضاء".

وبعد إعلان الاعتزال، قرر نادي الزمالك، حجب القميص رقم 10 في الموسم المقبل، الذي كان يرتديه اللاعب.