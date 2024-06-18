يورو 2024.. إغلاق منطقتي المشجعين في برلين لهذا السبب

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف رعدية وتساقط البرد في المنطقة الأوسع حول العاصمة في وقت لاحق من اليوم.

ولا توجد مباريات في برلين اليوم الثلاثاء لكن المشجعين سيتجمعون عند بوابة براندنبيرغ والمناطق المحيطة بالرايخشتاغ لمشاهدة مباراة جورجيا مع تركيا في دورتموند قبل المباراة المسائية في لايبزيغ بين البرتغال وجمهورية التشيك.

وقال موريتز فان دولمين من منظمي مشروع برلين الثقافي: "سلامة الزوار هي الأولوية القصوى".

ومن المتوقع إعادة فتح مناطق المشجعين غدا الأربعاء.