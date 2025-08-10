زيزو يورط "قنبلة الجيل".. من هي هدى الإتربي مشجعة الزمالك؟

تصدر اسم الممثلة هدى الإتربي الأوساط الكروية المصرية في مشهد لافت خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن خاض فريق الزمالك مباراته الأولى في الدوري المحلي أمام سيراميكا كليوباترا.

وافتتح الزمالك مشواره في الدوري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بثنائية دون رد عن طريق ناصر ماهر ومحمد شحاتة.

وشهدت المباراة هتافات من جانب جماهير الزمالك باسم "هدى" وهو ما أثار جدلاً واسعاً بعدما اعتبرها البعض إساءة إلى أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق الأبيض السابق والمنتقل إلى الأهلي عقب نهاية عقده بداعي أن زوجته اسمها هدى وهذه الهتافات كان المقصود بها زيزو.

ولكن تقارير صحفية أشارت إلى أن الزمالك بصدد دعوة هدى الإتربي لزيارة النادي وحضور مباراة الفريق القادمة بعدما أعلنت مؤخراً أنها مشجعة للقلعة البيضاء.

ويسلط "إرم نيوز" الضوء في السطور القادمة على أبرز المعلومات عن هدى الإتربي مشجعة الزمالك:

ممثلة خطفت الأضواء

لمعت هدى الإتربي في عالم الدراما المصرية في الأعوام الماضية بعد أن تألقت في بعض المسلسلات الرمضانية.

هدى الإتربي من مواليد 29 أبريل 1989، ودرست كلية الحقوق بجامعة القاهرة كما أنها عملت لمدة 3 أعوام تقريباً في أحد البنوك قبل أن تترك عملها وتتجه لدراسة التمثيل عبر بعض الورش الفنية كما درست في المعهد العالي للفنون المسرحية.

أول تجربة فنية لهدى الإتربي كانت عام 2016 بعد المشاركة في فيلم قصير تم تصويره بكاميرا هاتف محمول، ولكنها شاركت به في مهرجان دبي للأفلام القصيرة لتبدأ رحلتها في عالم الفن.

قنبلة الجيل

بدأت هدى الإتربي في الانتشار وظهرت في فيلم "علي بابا" عام 2018 وهو ما كان نقلة في مشوارها الفني لتبدأ المشاركة في عدة أعمال فنية.

وقدمت الممثلة المصرية عدة أعمال شاركت بها مثل مسلسلات "اللي ملوش كبير" و"ضل راجل" و"الوجه الآخر" و"خيانة عهد".

ولفتت هدى الإتربي الأنظار في مسلسل العتاولة الرمضاني الشهير ونالت لقب "قنبلة الجيل" عبر بعض المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي.

تشجيع الزمالك

أعلنت الممثلة المصرية في مقابلة إعلامية أنها مشجعة لنادي الزمالك وهو الأمر الذي زاد الجدل حول بعد هتافات مباراة سيراميكا.

ولم تظهر هدى الإتربي من قبل في أي مباريات للزمالك أو أي تجمعات جماهيرية ولكن الجدل زاد حولها بسبب أزمة الهتافات ضد زيزو.