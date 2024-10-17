لا يقل عن زيزو.. شرط بيراميدز لبيع إبراهيم عادل

وضع نادي بيراميدز المصري شرطًا صارمًا لبيع لاعبه الموهوب إبراهيم عادل نجم الفريق في الفترة المقبلة.

وكان إبراهيم عادل في طريقه للرحيل إلى خيتافي الإسباني في الانتقالات الصيفية الأخيرة، ولكنَّ خلافًا ماليًّا نشب بين الناديين وهو ما أفسد الصفقة.

وقدم إبراهيم عادل مستويات رائعة مع منتخب مصر بدورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس واحتل خلالها الفراعنة المركز الرابع.

وسجل اللاعب صاحب الـ23 عامًا هدفًا لمنتخب مصر الأول في مرمى موريتانيا وقاده لتحقيق الفوز والتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2025.

وكشفت قناة "المحور" عن رفض إدارة بيراميدز فكرة رحيل إبراهيم عادل عن الفريق سواء للأهلي أو الزمالك مهما كانت الإغراءات المالية لبيعه.

وأشارت إلى أن إدارة بيراميدز قد توافق على رحيل إبراهيم عادل إلى أوروبا حال تلقيه عرضًا مناسبًا.

وأوضحت أن السعر المحدد من جانب إدارة بيراميدز لبيع اللاعب يصل إلى 5 ملايين دولار، مؤكدة أن مَصدرًا بنادي بيراميدز أشار إلى أن إبراهيم عادل لا يقل عن أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك ومنتخب مصر.