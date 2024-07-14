شهدت مباراة القوة الجوية ونفط الوسط مساء اليوم الأحد في الجولة الأخيرة للدوري العراقي واقعة غريبة.

وفاز القوة الجوية على ضيفه نفط الوسط بنتيجة 3-2 في آخر جولات الدوري العراقي للموسم الحالي 2023 – 2024.

وشهد اللقاء مشاركة حارس المرمى محمد شاكر كبديل في الدقيقة 87 على حساب المهاجم محمد الباقر الذي عانى من الإصابة.

واضطر القوة الجوية لإشراك حارس مرماه في مركز المهاجم بسبب النقص العددي في صفوفه ليدفع بحارسه البديل في مركز مختلف.

شاهد | الحارس "محمد شاكر" يشترك كلاعب مع القوة الجوية بسبب الغيابات !؟ #الرابعة_الرياضية Posted by ‎قناة الرابعة الرياضية‎ on Sunday, July 14, 2024

وأنهى القوة الجوية منافسات الدوري العراقي خلال الموسم الحالي محتلًا المركز الثاني برصيد 82 نقطة بفارق 5 نقاط عن الشرطة الذي توج باللقب المحلي بقيادة مدربه مؤمن سليمان.

وودع نفط الوسط منافسات الدوري المحلي بعد احتلاله المركز الأخير برصيد 16 نقطة.

وشهدت الجولة الأخيرة انتصارًا لبطل الدوري الشرطة على حساب مضيفه الزوراء بنتيجة 2-0 في لقاء أداره الحكم الأردني أدهم مخادمة.

وفاز دهوك على حساب ضيفه نفط ميسان بنتيجة 2-0 كما تغلب الحدود على حساب الكرخ بنتيجة 3-2.

وتعادل نوروز مع ضيفه أربيل بأربعة أهداف لكل فريق في مواجهة مثيرة بالجولة الأخيرة.

وودعت 4 أندية منافسات الدوري العراقي وهي القاسم ونفط البصرة وأمانة بغداد ونفط الوسط.