الصفقة الحلم.. تحرك مفاجئ لـ"خطف" نجم الاتحاد السعودي

كشفت تقارير إخبارية عن سعي نادي غريميو البرازيلي لضم فابينيو، نجم نادي الاتحاد السعودي، في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث يعتبر الجمهور ذلك بمثابة "الصفقة الحلم" لهم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "Esporte BandRS"، فإن "مارسيلو ماركيز، المرشح لرئاسة نادي غريميو البرازيلي، أجرى اتصالات أولية لاستكشاف إمكانية التعاقد مع لاعب الوسط فابينيو، المحترف حاليًا في صفوف الاتحاد السعودي، ويملك اللاعب عقدًا مع النادي السعودي يمتد حتى منتصف عام 2026".

ووفقا للتقارير، فإن التعاقد مع فابينيو هو الصفقة الحلم بالنسبة لمارسيلو ماركيز المرشح لـنادي غريميو.

وانتقل لاعب الوسط البرازيلي إلى الاتحاد في صيف 2023، وبعد موسم أول سيئ بلا ألقاب، قاد الفريق للتتويج بلقبي الدوري والكأس في الموسم الماضي.

وكان فابينيو كشف سابقا وجهته المقبلة في مسيرته الكروية، عندما قرر الرحيل عن "النمور".

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واستبعد نجم ليفربول السابق أن يعود إلى الدوري البرازيلي في الموسم المقبل، في ظل نهاية عقده مع الاتحاد في 2026.

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وشدد: "بالتأكيد إذا عدت سأحصل على قدر أكبر من المتابعة من الصحافة البرازيلية، بالنسبة للمنتخب الوطني، سيكون هذا الأمر رائعًا، ولكن اليوم أنا سعيد مع الاتحاد، ولا يزال لدي عام في عقدي معه".