نيمار يبكي بعد خروجه مصابا خلال مباراة البرازيل وصربيا (فيديو)

غادر البرازيلي نيمار مباراة البرازيل وصربيا مصابا في الدقيقة 80 بعد احتكاك مع الصربي نيكولا ميلونكوفيتش في الدقيقة 78، وبدأ في البكاء بعد التحاقه بدكة البدلاء رفقة زملائه، مما يثير الشكوك حول قوة الإصابة.

وحسب "بي إن سبورتس"، فإن نيمار كان يعرج في نفق الدخول لغرفة الملابس، وهو ما يؤكد أن الضربة التي تلقاها كانت قوية. ولم يصدر أي بلاغ رسمي حول قوة الإصابة.

وعانى نيمار سابقا من إصابة في الكاحل تجاوزها هذا الموسم، حيث قدم أحد أفضل مستوى في مسيرته رفقة باريس سان جيرمان، ويأمل أن يقود منتخب بلاده البرازيل للتتويج بكأس العالم.

وقدم نيمار مستوى جيدا، وتلقى عدة تدخلات قوية من لاعبي منتخب صربيا، لكنه تعرض للإصابة في الكاحل مرة أخرى قد تؤثر على بقية مشواره في البطولة.

قال رودريغو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي إنه يتعين الانتظار من 24 إلى 48 ساعة قبل تقييم حالة كاحل نيمار بعد إصابة المهاجم خلال الفوز 2-صفر على صربيا في افتتاح مشوار الفريقين في كأس العالم لكرة القدم اليوم الخميس.

وقال للصحفيين عقب المباراة: "سنقيم الحالة من جديد غدا. الآن نحتاج للانتظار، لا يمكننا تقديم تعليقات مبكرة حول تطور إصابته".