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رياضة

سبب صادم وراء رفض دي لا فوينتي تدريب منتخب مصر

سبب صادم وراء رفض دي لا فوينتي تدريب منتخب مصر
لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانياالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2024، 12:17 ص

رفض لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عرضًا لقيادة منتخب مصر قبل عامين لسبب غريب وصادم.

وكشف الإعلامي محمد المحمودي عبر برنامجه "سوبر ليغ" بقناة "أون تايم سبورتس" عن تفاوض الاتحاد المصري لكرة القدم مع مدرب إسبانيا الحالي لقيادة الفراعنة قبل عامين كاملين بعد رحيل البرتغالي كارلوس كيروش.

ونقل المحمودي عن الصحفي الإسباني فران جولين تصريحات خاصة تؤكد أن دي لا فوينتي وافق بالفعل على تدريب منتخب مصر بعد التواصل معه لقيادة الفراعنة قبل عامين.

وأشار إلى أن مدرب إسبانيا طلب من الاتحاد المصري تفاصيل الخطة والمشروع الذي يتنباه لمنتخب الفراعنة في السنوات القادمة.

وأضاف "دي لا فوينتي لم يتلق إجابات واضحة من مسؤولي الاتحاد المصري وقتها حول طلبه وهو ما جعله يصرف النظر عن هذا العرض، ويوقف المفاوضات فورًا".

وقاد دي لا فوينتي منتخب إسبانيا في أولمبياد طوكيو 2020، وواجه مصر في الجولة الأولى لمرحلة المجموعات، وانتهت هذه المواجهة بالتعادل دون أهداف.

وقاد المدرب الإسباني صاحب الـ 63 عامًا منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس أوروبا "يورو 2024" بعد مشوار رائع شهد 7 انتصارات متتالية.

وفاز منتخب إسبانيا في اللقاء النهائي على إنجلترا بنتيجة 2-1 على الملعب الأولمبي في برلين ليصبح الأكثر تتويجًا باللقب القاري برصيد 4 مرات.

منتخب مصرمنتخب إسبانيايورو 2024

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