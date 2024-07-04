

وجّه نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسالة طمأنة لمشجعي منتخب بلاده، قبل المواجهة الحاسمة التي تجمعه بفرنسا، مساء الجمعة في ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2024 المقامة حاليا في ألمانيا.

ويلتقي المنتخب البرتغالي نظيره الفرنسي، على ملعب هامبورغ في ثاني مباريات الدور ربع النهائي من المسابقة، في تكرار لمواجهة نهائي يورو 2016 التي كان منتخب البرتغال أحرز في أعقابها اللقب القاري الوحيد في تاريخه بالفوز في النهائي على البلد المنظم فرنسا.

وقبل ملاقاة رفاق كيليان مبابي في موقعة مثيرة وصعبة، نشر رونالدو، الذي يخوض الجمعة مباراته الـ 212 بقميص البرتغال، تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس" تضمنت رسالة لمشجعي البرتغال أكد فيها على "وحدة البرتغاليين الدائمة وتعلق الجماهير بمنتخب بلادها".

ونشر رونالدو مساء الخميس عبر حسابه الرسمي صورة للجماهير البرتغالية؛ مع تعليق: "كنا وسنظل دائمًا معًا.. صدقوني" في إشارة واضحة إلى ما لقيه من مساندة ودعم بعد إهداره ركلة جزاء كانت ستكون .

.حاسمة في مباراة بلاده ضد سلوفينا في ثمن النهائي

وأثار رونالدو (39 عاما) تعاطف الكثير من عشاقه ومتابعي كرة القدم بعدما ظهر وهو يذرف الدموع عقب تصدي الحارس السلوفيني لركلة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول للمباراة التي حسمها زملاء الحارس ديوغو كوستا بركلات الترجيح (3 ـ0) ليبلغوا ربع النهائي.

ويسعى القائد الأسطوري للمنتخب البرتغالي إلى تسجيل أول أهدافه في يورو 2024 بعد 4 مباريات لم يحرز فيها ولو هدفا واحدا فيما كان "أهدى" زميله برونو فيرنانديز تمريرة حاسمة في مباراة الدور الأول أمام تركيا رغم أنه كان على بعد مسافة مترين فقط من وضع الكرة في الشباك.

وسجل رونالدو، الذي يعد أول لاعب في تاريخ أمم أوروبا يشارك في 6 نسخ من النهائيات، 130 هدفا في 211 مباراة مع البرتغال فيما كان أفضل إنجاز له التتويج بيورو 2016.