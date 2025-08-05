صدمة كبرى.. ريبيرو يطلب رحيل نجمي الأهلي المصري

فجر مصدر داخل الأهلي المصري مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الصفقات الجديدة، حيث طالب الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق، بضرورة رحيل لاعبين انضما مؤخرا للقلعة الحمراء.

ويستهل الأهلي مشواره في مسابقة الدوري المحلي بمواجهة مودرن سبورت باستاد القاهرة الدولي، مساء السبت المقبل، بعد التعاقد مع العديد من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بخلاف رحيل 10 لاعبين.

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وحصل النادي الأهلي على لقب بطولة الدوري النسخة الماضية بفارق نقطتين فقط عن بيراميدز، بعد منافسة قوية بينهما حتى الأمتار الأخيرة.

وتعاقد الأهلي مع التونسي محمد علي بن رمضان، واستعاد جهود نجمه السابق محمود حسن "تريزيغيه"، وكذلك المالي أليو يانج، وتعاقد مع أحمد سيد "زيزو" ومحمد سيحا، حارس مرمى المقاولون العرب، وضم أحمد رمضان "بيكهام"، مدافع سيراميكا بنظام الإعارة لموسم مع خيار الشراء النهائي، وتم شراء مصطفى العش من زد بشكل نهائي بعد انتهاء إعارته، وتعاقد مع محمد شكري من سيراميكا وياسين مرعي من فاركو ومحمد شريف في صفقة انتقال حر.

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ورحل عن صفوف الفريق الأحمر 10 لاعبين، حتى الآن، هم: علي معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق وحمزة علاء ورامي ربيعة، بجانب انتهاء إعارة المغربي يحيى عطية الله، ورحل عمر الساعي للمصري البورسعيدي على سبيل الإعارة موسماً، وكذلك رحل خالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد وإعارة كريم الدبيس لصفوف سيراميكا.

وينتظر الأهلي مواجهات قوية في أول 10 مباريات بالدوري، حيث يلتقي مع بيراميدز في الجولة الخامسة باستاد القاهرة الدولي، ويصطدم بالزمالك في الجولة التاسعة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "ريبيرو أبلغ إدارة الأهلي بعدم الحاجة إلى خدمات مصطفى "سيحا"، الحارس المنضم حديثا للفريق من المقاولون العرب".

وأضاف: "ريبيرو أبلغ أيضا الإدارة بعدم الحاجة لمصطفى العش، المنضم حديثا من نادي زد".

وتابع المصدر: "محمد يوسف، المدير الرياضي، رفض طلبات ريبيرو بشأن رحيل الثنائي وطلب استمراراهما مع الفريق، حيث كان من أبرز الداعمين للتعاقد معهما، خاصة أن الفريق مقبل على المشاركة في عدة بطولات قوية الموسم المقبل ويحتاج لكل لاعب بالفريق خوفا من الإصابات التي قد تضرب الأساسيين".