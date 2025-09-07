لامين يامال ضد أردا غولر.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة تركيا وإسبانيا

يواجه منتخب إسبانيا، بقيادة لامين يامال نظيره التركي بقيادة أردا غولر في مواجهة قوية، مساء اليوم الأحد، على ملعب "قونيا باشاك شهير آرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة، بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

كان منتخب إسبانيا حقق فوزًا في الجولة الأولى ببداية مشواره في التصفيات، بثلاثة أهداف دون رد، على حساب بلغاريا.

فيما حقق منتخب تركيا الفوز على حساب جورجيا بثلاثية لهدفين، وذلك أيضًا في الجولة الأولى للتصفيات.

وأسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، المباراة إلى طاقم تحكيم إنجليزي بقيادة مايكل أوليفر، ويعاونه كل من ستيوارت بيرت وجيمس مينوارينغ، وكريستوفر كافاناغ حكم رابع، وجاريد غافان جيليت من النمسا ودارين إنغلاند، حكم الفيديو المساعد.

وتتنافس منتخبات القارة العجوز في 12 مجموعة، تضم كلٌّ منها 4 أو 5 منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة للمونديال، فيما تتحدد المقاعد الـ4 المتبقية خلال ملحق يقام في مارس 2026، ويشارك فيه 16 منتخبا.

وتقام النسخة الثالثة والعشرون من كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين الـ11 من يونيو والـ19 من يوليو 2026 بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى.

وتنطلق مباراة إسبانيا وتركيا، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة إلا ربعًا مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة beIN sports HD1، ويعلق عليها عصام الشوالي.