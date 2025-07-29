مارسيليا يصدم نيمار

وجّه نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي صدمة كبيرة للبرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق سانتوس.

وزعمت تقارير في وقت سابق اقتراب انتقال نيمار إلى الدوري الفرنسي، والتوقيع مع نادي مارسيليا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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صدمة لنيمار

وكشفت قناة GolaTV أن هذه الصفقة "بعيدة تمامًا عن الواقع"، سواء من الناحية الرياضية أو المالية.

وقالت القناة إن إدارة مارسيليا لم تفتح أي ملف للتعاقد مع نيمار، وإن الأمر غير مطروح للنقاش من الأساس.

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وأوضحت أن الهيكل الاقتصادي للنادي لا يسمح بضم لاعب بمتطلبات نيمار المالية، سواء من حيث قيمة الانتقال أو راتبه الضخم، خاصة في ظل التزامات مارسيليا المالية والخطط الاستثمارية الحالية.

وأضافت: "نيمار ليس على طاولة مارسيليا، ولم يكن يومًا خيارًا. الحديث عن انتقاله مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة".

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"خبر غير صحيح"

بدوره، قطع الصحفي الفرنسي الشهير ساشا تافوليري أي مجال للتكهنات بتغريدة على منصة X جاء فيها: "كل الكلام عن انتقال نيمار إلى مارسيليا مجرد شائعات.. الخبر غير صحيح، ولا يوجد أي مفاوضات".

من جانب آخر، أكد ممثلو نيمار أن اللاعب ملتزم بعقده مع سانتوس حتى يونيو 2027، ونفوا أي محادثات حول مغادرته البرازيل في الوقت الحالي.