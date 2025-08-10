مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية

يخوض فريق ليفربول مواجهة مثيرة ضد كريستال بالاس، اليوم الأحد، في أول منافسة رسمية للموسم الكروي الجديد 2025-2026، وذلك ضمن بطولة الدرع الخيرية التي تقام على أرضية ملعب ويمبلي الشهير.

أخبار ذات علاقة لاعبو ليفربول وفينيسيوس.. 5 فاتنات فضحن نجوم كرة القدم أمام جماهيرهم

يأتي هذا اللقاء بعد تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

بينما حقق كريستال بالاس لقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

أخبار ذات علاقة الذهب في خطر.. 4 أشياء ترعب محمد صلاح في أهم موسم مع ليفربول

من المقرر أن تُقام المباراة، مساء اليوم، عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والقاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة، لأحداث مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية، خلال السطور التالية:

تشكيل ليفربول

تشكيل كريستال بالاس