برنامج الأغذية: توقعات بالسماح بمرور 100 شاحنة على الأقل يوميا عبر المعابر الحدودية إلى غزة

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية

ملعب ويمبلي قبل مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
10 أغسطس 2025، 1:32 م

يخوض فريق  ليفربول مواجهة مثيرة ضد كريستال بالاس، اليوم الأحد، في أول منافسة رسمية للموسم الكروي الجديد 2025-2026، وذلك ضمن بطولة الدرع الخيرية التي تقام على أرضية ملعب ويمبلي الشهير.

يأتي هذا اللقاء بعد تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

بينما حقق كريستال بالاس لقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

من المقرر أن تُقام المباراة، مساء اليوم، عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والقاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة، لأحداث مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية، خلال السطور التالية:

تشكيل ليفربول

 

9d14ede6-c113-4845-b224-e600c25f6523

 

تشكيل كريستال بالاس

 

86e83f7f-f462-43f5-b053-d281b4d7a934

 

 

