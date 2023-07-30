بسبب منتخبي السعودية وفرنسا.. هيرفي رينارد يحقق إنجازًا تاريخيًا

وسجلت القائدة ويندي رينار هدفا بضربة رأس قبل سبع دقائق من النهاية، لتفوز فرنسا 2-1 على البرازيل في برزبين في كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، اليوم السبت.

وحقق بذلك فريق المدرب هيرفي رينارد فوزه الأول ضمن منافسات المجموعة السادسة بكأس العالم.

وحقق رينارد الفوز الأول للمنتخب الفرنسي بكأس العالم 2023، بعدما تعادل في مباراته الأولى أمام جامايكا سلبيا.

المدرب الفرنسي كان قد نجح في قيادة منتخب السعودية للرجال لتحقيق الفوز على الأرجنتين، بافتتاح مباريات "الأخضر" بكأس العالم 2022 في قطر، في مباراة تاريخية.