بسبب منتخبي السعودية وفرنسا.. هيرفي رينارد يحقق إنجازًا تاريخيًا
دخل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد تاريخ كرة القدم بعدما أصبح أول مدرب في عالم الساحرة المستديرة يحقق الفوز في مباراة ببطولتي كأس العالم للرجال والسيدات.
وسجلت القائدة ويندي رينار هدفا بضربة رأس قبل سبع دقائق من النهاية، لتفوز فرنسا 2-1 على البرازيل في برزبين في كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، اليوم السبت.
وحقق بذلك فريق المدرب هيرفي رينارد فوزه الأول ضمن منافسات المجموعة السادسة بكأس العالم.
وحقق رينارد الفوز الأول للمنتخب الفرنسي بكأس العالم 2023، بعدما تعادل في مباراته الأولى أمام جامايكا سلبيا.
المدرب الفرنسي كان قد نجح في قيادة منتخب السعودية للرجال لتحقيق الفوز على الأرجنتين، بافتتاح مباريات "الأخضر" بكأس العالم 2022 في قطر، في مباراة تاريخية.
وقاد رينارد منتخب فرنسا لاحتلال صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط.
وتنظم أستراليا ونيوزيلندا كأس العالم، بمشاركة 32 منتخبا حول العالم، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، التي بدأت في التسعينيات بـ 12 منتخبا فقط، ثم تم توسيعها إلى 16 عام 1999.