رفضت محكمة التحكيم الرياضية الطعن الذي تقدمت به المصارعة الهندية فينيش فوجات ضد قرار استبعادها من أولمبياد باريس الصيفي بعد فشلها في تحقيق الوزن المطلوب في نهائي منافسات وزن 50 كيلوغراما حرة للسيدات الأسبوع الماضي.

وكان من المقرر أن تخوض فوجات نزالا مع الأمريكية سارة هيلدبراندت على الميدالية الذهبية في السابع من أغسطس الجاري، لكنها تجاوزت الوزن المناسب بفارق 100 جرام (3.5 أوقية) رغم حرمان نفسها من الطعام وقضاء ساعات في الساونا في الليلة التي سبقت المواجهة بهدف إنقاص وزنها وتحقيق الوزن المطلوب للمنافسة.

وبسبب الاستبعاد حرمت فوجات من الحصول على ميدالية وتقدمت بطعن إلى أعلى محكمة رياضية ضد قرار الاتحاد العالمي الموحد للمصارعة.

وسعت فوجات للحصول على حكم يمنحها الميدالية الفضية مناصفة، لكن آمالها تلاشت بعد قرار محكمة التحكيم الرياضية الليلة الماضية.

وحلت الكوبية يوسنيليس جوزمان لوبيز محل فوجات في النهائي الذي فازت به هيلدبراندت 3-صفر وحصدت الميدالية الذهبية.

وقالت فوجات بعد استبعادها إنها ستعتزل المصارعة.