رسميا.. تعيين توماس توخيل مدربا للمنتخب الإنجليزي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان، اليوم الأربعاء، تعيين توماس توخيل مدرب تشيلسي السابق مدرباً للمنتخب.

وسيكون توخيل ثالث أجنبي يدرب منتخب إنجلترا بعد السويدي سفين جوران إريكسون، والإيطالي فابيو كابيلو. وأوضح البيان أن الإنجليزي أنتوني باري سيعاونه.

وقال مارك بولنغهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد: "يسعدنا تعيين توماس توخيل، أحد أفضل المدربين في العالم وأنتوني باري وهو أحد أفضل المدربين الإنجليز لدعمه".

ويحل توخيل محل لي كارسلي، مدرب إنجلترا تحت 21 عاماً، والذي تولى مسؤولية المنتخب الأول بصورة مؤقتة بعد استقالة غاريث ساوثغيت في أعقاب الخسارة أمام إسبانيا في نهائي بطولة أوروبا 2024.

ويبدأ توخيل مهام منصبه في أول يناير المقبل قبل تصفيات كأس العالم 2026 والتي تقام في كندا والمكسيك وأمريكا.

ويحظى المدرب البالغ عمره 51 عاما بخبرة في الكرة الإنجليزية إذ قاد تشيلسي للفوز بدوري أبطال أوروبا 2021 قبل إقالته في 2022. كما تولى تدريب بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

وقال المدرب: "أنا فخور جدا بحصولي على شرف قيادة منتخب إنجلترا، لطالما شعرت بارتباط شخصي باللعبة في هذا البلد والتي منحتني بعض اللحظات الرائعة بالفعل.

"إنه امتياز كبير أن أحظى بفرصة لتمثيل إنجلترا وفرصة العمل مع هذه المجموعة المميزة والموهوبة من اللاعبين مثيرة جدا".