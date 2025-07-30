أول تعليق من الوليد بن طلال بعد رحيل فهد بن نافل عن رئاسة الهلال

حرص الأمير الوليد بن طلال، عضو الشرف الذهبي بنادي الهلال السعودي، على استعراض إنجازات فهد بن نافل، رئيس شركة النادي، والذي أعلن رسميًّا رحيله عن منصبه وعدم خوضه الانتخابات الحالية بعد 6 سنوات من النجاحات المميزة مع "الزعيم".

وأعلن فهد بن نافل، أمس الثلاثاء، رحيله الرسمي عن رئاسة الهلال، بعد سلسلة طويلة من النجاحات المحلية والقارية.

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وكان بن نافل تولى رئاسة الهلال في 2019، ونجح في تحقيق العديد من الإنجازات آخرها الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية بنسختها الحديثة مطلع الشهر الجاري.

وكتب بن نافل عبر حسابه بمنصة "إكس": "الهلال كيان ومحطات تاريخية ومنصات ذهب، مسيرة بدأت من المنصة 59 إلى المنصة 70 (البطولات)، وما بينهما 6 أعوام من الفخر بالعمل مع رجالٍ على قلب رجّال، أسهموا في أن يستمر الهلال أولا".

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ولم ينس فهد بن نافل أن يشكر الأمير الوليد بن طلال، عضو الشرف الذهبي بالنادي والداعم الأول لمجلس إدارته، على مدار الـسنوات الـ6 الماضية.

وكشف بن نافل عن أن بن طلال، دعم نادي الهلال خلال فترة رئاسته من 2019 إلى 2025 بمبلغ مالي يُقدر بمليار و500 ألف ريال سعودي.

وطمأن بن نافل جمهور "الزعيم"، بأن بن طلال سيظل يدعم النادي وإدارته الجديدة، خلال الفترة القادمة؛ حتى بعد رحيل مجلسه.

ومن جانبه، كتب الوليد بن طلال عبر حسابه في منصة "إكس": "هذه هي البطولات والإنجازات خلال السنوات الـ6 الماضية، 17 إنجازًا، وصيف بطل كأس العالم للأندية، كأس بطولة موسم الرياض، كأس بطولة السوبر السعودي، كأس سوبر لوسيل بدولة قطر، كأس الملك سلمان، رابع كأس العالم للأندية، كأس دوري أبطال آسيا، كأس الدوري السعودي".

وأضاف: "حقق الهلال إنجازًا عالميًّا بـ34 انتصارًا متتاليًا، أدخله 6 أعوام من رئاسة فهد بن نافل لنادي الهلال البطل العظيم، أفضل رئيس لنادٍ رياضي على مدى تاريخ الرياضة، المسيرة مستمرة لرفع راية الوطن".

وتحلم جماهير "الزعيم" بالعودة لمنصات التتويج بعد الفشل في تحقيق أي لقب بالموسم الماضي، باستثناء السوبر المحلي.