في الطرق والجبال.. فوزي البنزرتي يُخضع لاعبي الإفريقي لتدريب شاق (فيديو)

استغل فوزي البنزرتي، المدير الفني لفريق الإفريقي التونسي، فترة التوقف الدولي الحالية من أجل تجهيز لاعبيه بأفضل صورة للارتباطات القادمة.

وتولى المدرب القدير فوزي البنزرتي تدريب نادي الإفريقي بعد انفصاله عن فريق الاتحاد المنستيري في يوليو الماضي.

وافتتح الإفريقي موسمه المحلي بفوز صعب على حساب مستقبل المرسى بهدف دون رد، ثم كرر النتيجة نفسها بالفوز على النجم الساحلي قبل أن يخسر أمام الترجي الجرجيسي بنتيجة 1-2، ثم فاز على البنزرتي بهدف دون رد.

ويستعد الإفريقي لارتباطات مهمة في سبتمبر الجاري، على رأسها مواجهة الصفاقسي في الجولة الخامسة للدوري التونسي، بجانب مواجهة شبيبة العمران ونجم المتلوي واتحاد بن قردان.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الإفريقي عبر فيسبوك مقطع فيديو لتدريبات بدنية شاقة بقيادة فوزي البنزرتي.

وتمسك البنزرتي بإقامة تدريبات الركض للاعبي الإفريقي في الطرق والجبال من أجل رفع المخزون البدني للاعبيه في فترة التوقف الحالية استعداداً للارتباطات القادمة.

وأشرف المدرب المخضرم على التدريبات البدنية بنفسه من أجل رفع قوة تحمل لاعبي الفريق وتجهيزهم بأفضل صورة ممكنة.