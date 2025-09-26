والده سجل أكثر من 100 هدف في الدوري الإنجليزي.. من هو مهاجم مانشستر سيتي المقبل؟

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

عندما أُسدلت الستارة على ما يُسمى بـ"الجيل الذهبي" لمنتخب إنجلترا، لم يكن اسم إيميل هيسكي بارزًا دائمًا، ورغم أنه لم يتصدر عناوين الصحف، إلا أن مهاجم ليستر سيتي وليفربول وأستون فيلا السابق دأب على إثبات جدارته في الأوقات العصيبة.

صنع هيسكي مسيرة فنية يحلم بها العديد من المهاجمين بعدما سجل 110 أهداف خلال 510 مباريات بالدوري الإنجليزي، ولا يزال اسمه يحتل المركز السابع والعشرين في قائمة هدافي البطولة على مر العصور.

لكن قصة إيميل هيسكي لم تنتهِ بعد، فبعد 30 عامًا من انطلاقته في سن السابعة عشرة، يستعد نجل هيسكي لكتابة فصلٍ جديد في البريميرليغ.

ريغان هيسكي المولود العام 2008، ترك بصمته في أكاديمية مانشستر سيتي المرموقة، وأصبح، الآن، جاهزًا لترك بصمته على الفريق الأول.

في نوفمبر 2023، دخل ريغان هيسكي، البالغ من العمر 15 عامًا آنذاك، أرض الملعب مع فريق مانشستر سيتي تحت 19 عامًا في دوري أبطال أوروبا للشباب، ليلعب إلى جانب شقيقه، جادين، ضد فريق يونغ بويز السويسري.

ولم يكتفِ ريغان هيسكي بالظهور، بل ترك بصمته على المباراة بتسجيله هدف الفوز في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بثلاثية دون رد.

وبعد عام، كان صعوده مذهلًا، إثر ترقيته إلى مانشستر سيتي تحت 19 عامًا استعدادًا لموسم 2024-2025 لم يُضيع هيسكي أي وقت في ترك بصمته.

في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز الدرجة الثانية، تألق بشكل لافت، مسجلاً ثلاثية في 22 دقيقة فقط بعد دخوله بديلاً ضد فريق نوريتش سيتي تحت 21 عاماً.

ويبلغ نجل هيسكي الآن 17 عاماً، وسجل 27 هدفاً في 41 مباراة الموسم الماضي، وهو يثبت بسرعة أنه يمتلك المؤهلات اللازمة للسير على خطى والده.

وقال بين ويلكينسون مدرب اللاعب الواعد:" لديه فرصة لا تُصدق ليصبح لاعباً بارزاً ، لديه العديد من الصفات التي تبحث عنها في لاعب في مركزه".

وأضاف:" أرقامه ومعدلاته التهديفية في مراحل أكبر منه سناً أمر مبشر ولا يحدث بسهولة".