رسميا.. نادي الاتحاد يتعاقد مع فابينيو (فيديو)
أعلن نادي الاتحاد السعودي، رسميا، اليوم الإثنين، التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي فابينيو قادما من ليفربول.
ونشر الاتحاد مقطع فيديو لفابينيو حمل عنوان "النمور مسموح لها بالعبور".
وسخر الفيديو من عناوين وسائل إعلام تحدث بعضها عن فشل الصفقة أو تأخرها.
كما نشر الاتحاد صورا لفابينيو، البالغ من العمر 29 عاما، حيث أشار إلى أن عقد اللاعب سيمتد حتى 2026.
ومن المتوقع أن يشكل فابينيو مع الفرنسي نغولو كانتي خط وسط قويا للاتحاد الموسم المقبل.
وكانت تقارير إنجليزية قد ذكرت أن صفقة فابينيو ستكلف الاتحاد 40 مليون جنيه إسترليني؛ (51.43 مليون دولار).
وتعاقد الاتحاد، بطل الدوري السعودي الموسم الماضي، بعد كريم بنزيما ونغولو كانتي، وجواو فيليبي "غوتا".
وانضم فابينيو لليفربول مقابل 43.7 مليون جنيه إسترليني من موناكو في 2018، وكان عنصرًا أساسيًا في فوز الريدز بدوري أبطال أوروبا في الموسم التالي، ثم الدوري الإنجليزي الممتاز في 2020.
وبشكل عام، لعب فابينيو مع ليفربول 219 مباراة، في مختلف المسابقات، سجل فيها 11 هدفا وصنع 10، وفاز معه بلقب في كل من الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية وكأس الدرع الخيرية.
ويستهل الاتحاد حملة الدفاع عن لقبه في الدوري السعودي بمواجهة الرائد يوم 14 أغسطس المقبل، علما أن العميد سيشارك في كأس العالم للأندية.
وتغلب الاتحاد 2/1 على الترجي، و1/0 على الصفاقسي، في البطولة العربية، ليتأهل العميد إلى ربع النهائي.