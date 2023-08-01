رسميا.. نادي الاتحاد يتعاقد مع فابينيو (فيديو)

كما نشر الاتحاد صورا لفابينيو، البالغ من العمر 29 عاما، حيث أشار إلى أن عقد اللاعب سيمتد حتى 2026.

ومن المتوقع أن يشكل فابينيو مع الفرنسي نغولو كانتي خط وسط قويا للاتحاد الموسم المقبل.

وكانت تقارير إنجليزية قد ذكرت أن صفقة فابينيو ستكلف الاتحاد 40 مليون جنيه إسترليني؛ (51.43 مليون دولار).

وتعاقد الاتحاد، بطل الدوري السعودي الموسم الماضي، بعد كريم بنزيما ونغولو كانتي، وجواو فيليبي "غوتا".