آل الشيخ يشن هجوما على النصر: أنفقوا أموالا طائلة دون تحقيق أي لقب

وجه الإعلامي السعودي طلال آل الشيخ انتقادات قوية لإدارة نادي النصر، مؤكدًا أن الأموال الضخمة التي ينفقها النادي لا تنعكس على بطولات أو إنجازات ملموسة.

تصريحات آل الشيخ جاءت بعد كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، عن كواليس فشل صفقة انضمام البرازيلي لويس دياز، جناح ليفربول السابق، إلى صفوف النصر خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

رومانو أوضح عبر قناته على "يوتيوب" أن النصر تفاوض مع دياز منذ فترة طويلة، وكان قد فتح قنوات اتصال أيضًا مع لاعبين بارزين مثل كاورو ميتوما ورافائيل لياو، لكن المفاوضات لم تكتمل.

وأشار إلى أن الإدارة التنفيذية السابقة كانت على وشك شراء عقد دياز من ليفربول، غير أن التغييرات الإدارية التي شهدها النادي مع قدوم سيماو كوتينيو وسيميدو قلبت المعادلة، بحيث تم تقليص الميزانية فجأة، ليقرر المسؤولون الجدد التراجع عن إتمام الصفقة والاكتفاء بخيارات أقل كلفة.

انتقادات طلال آل الشيخ

آل الشيخ أكد في تصريحات تلفزيونية أن النصر لم يحقق أي بطولة رغم الإنفاق الهائل، مشيرًا إلى أن النادي ما زال يتحمل تبعات عقود لاعبين رحلوا مثل أوتافيو وجون دوران، الذي انتقل إلى الدوري التركي.

وأضاف أن النصر دفع مبالغ طائلة على صفقات لم تحقق مردودًا يوازي قيمتها.

واعتبر أن الفائدة الوحيدة تمثلت في وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليس للنصر فقط بل للمملكة ككل عبر تعزيز صورتها عالميًا وفتح آفاق جديدة في السياحة والرياضة، إلا أن النادي لم يعرف كيف يستثمر وجوده بالشكل الأمثل لمصلحته.