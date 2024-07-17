أزمة جديدة تواجه الزمالك بسبب لاعبه السابق

كشف تقارير إعلامية عن وجود تحرك جديد من الغاني أتشيمبونغ، لاعب فريق الزمالك السابق، للحصول على باقي مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

الزمالك كان من المقرر أن يدفع مبلغ 115 ألف دولار للاعب كقسط أخير للاعب في شهر أبريل الماضي، ولكن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن.

ووفقا لما ذكره تقرير لقناة "النهار" المصرية، فإن بنجامين أتشمبونغ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أمهل النادي 48 ساعة لتسديد مستحقاته المتأخرة".

وأضاف التقرير: "أتشمبونغ لم يحصل على مستحقاته المتأخرة المتفق عليها، وبالتالي منح النادي 48 ساعة قبل التقدم بشكوى رسمية للفيفا".

وكانت أزمة أتشيمبونغ ضمن عدة أزمات، تسببت في إيقاف قيد نادي الزمالك خلال السنوات الماضية.

وكان اللاعب قد مثّل فريق الزمالك بموسم 2017-2018 قادمًا من صفوف الداخلية قبل أن يرحل معارًا لصفوف بتروجت ثم لنادي الشمال القطري في موسم 18/19.

ويستعد الزمالك لمواجهة بروكسي يوم الخميس المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويحتل الزمالك المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة من 26 مباراة بعد التعادل سلبيًا مع بلدية المحلة في المباراة التي أقيمت مؤخرا ضمن مؤجلات الجولة 17.