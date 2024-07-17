logo
رياضة

أزمة جديدة تواجه الزمالك بسبب لاعبه السابق

أزمة جديدة تواجه الزمالك بسبب لاعبه السابق
أتشيمبونغ لاعب فريق الزمالك السابق
إرم نيوز
إرم نيوز
17 يوليو 2024، 4:31 ص

كشف تقارير إعلامية عن وجود تحرك جديد من الغاني أتشيمبونغ، لاعب فريق الزمالك السابق، للحصول على باقي مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

الزمالك كان من المقرر أن يدفع مبلغ 115 ألف دولار للاعب كقسط أخير للاعب في شهر أبريل الماضي، ولكن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن.

ووفقا لما ذكره تقرير لقناة "النهار" المصرية، فإن بنجامين أتشمبونغ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أمهل النادي 48 ساعة لتسديد مستحقاته المتأخرة".

وأضاف التقرير: "أتشمبونغ لم يحصل على مستحقاته المتأخرة المتفق عليها، وبالتالي منح النادي 48 ساعة قبل التقدم بشكوى رسمية للفيفا".

 

 

وكانت أزمة أتشيمبونغ ضمن عدة أزمات، تسببت في إيقاف قيد نادي الزمالك خلال السنوات الماضية.

وكان اللاعب قد مثّل فريق الزمالك بموسم 2017-2018 قادمًا من صفوف الداخلية قبل أن يرحل معارًا لصفوف بتروجت ثم لنادي الشمال القطري في موسم 18/19.

ويستعد الزمالك لمواجهة بروكسي يوم الخميس المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويحتل الزمالك المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة من 26 مباراة بعد التعادل سلبيًا مع بلدية المحلة في المباراة التي أقيمت مؤخرا ضمن مؤجلات الجولة 17.

الدوري المصري

أخبار ذات صلة

تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC