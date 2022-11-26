سبب بكاء ليفاندوفسكي بعد هدفه في مرمى السعودية (فيديو)

بكى البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم منتخب بولندا، بعدما سجل الهدف الثاني لمنتخب بلاده في مرمى السعودية.

وتأثر المهاجم البولندي بشدة بعدما سجل أول هدف له مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم.

وقدمت السعودية أداء جيدا وأهدرت ركلة جزاء لكنها خسرت 2-صفر أمام بولندا باستاد المدينة التعليمية في المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم اليوم السبت، حيث أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفه الأول على الإطلاق في النهائيات.

ومرر ماتي كاش إلى روبرت ليفاندوفسكي لكن الحارس محمد العويس أنقذ الموقف لترتد إلى مهاجم برشلونة الذي مررها إلى جيلينسكي ليسدد في سقف المرمى في الدقيقة 39.

وبعد تقدم بولندا بخمس دقائق وصلت الكرة إلى صالح الشهري داخل منطقة الجزاء وتعرض لتدخل من بيليك لكن الحكم أشار بمواصلة اللعب.

وتدخل حكم الفيديو المساعد ليطلب من الحكم مراجعة قراره ليحتسب ركلة جزاء لكن شتينسني أنقذ تسديدة سالم الدوسري.

وفي الشوط الثاني، استغل ليفاندوفسكي خطأ من عبد الإله المالكي في إيقاف تمريرة ضعيفة، وسدد كرة أرضية في شباك العويس في الدقيقة 82 ليصبح رصيد بلاده أربع نقاط من أول جولتين.

ولدى السعودية ثلاث نقاط من الفوز 2-1 على الأرجنتين في مفاجأة مدوية بالجولة الافتتاحية. وتلعب المكسيك مع الأرجنتين اليوم.