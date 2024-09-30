نصف ثروته.. زوجة كايل ووكر تفرض شرطا صعبا لإعادة العلاقات

تطالب آني كيلنر، الأم لأربعة أطفال والبالغة من العمر 31 عامًا، بنحو نصف ثروة كايل ووكر، نجم مانشستر سيتي، المقدرة بـ27 مليون جنيه إسترليني لإصلاح علاقتهما بعد أن أنجب طفلين من صديقته السابقة لورين غودمان.

وبحسب صحيفة "ذا صن" فقد تصاعدت التوترات مؤخرًا بعد أن أنجبت شقيقة آني، سيان، طفلاً بعد علاقة مع رجل متزوج، وهو ما يعكس وضع كايل العاصف مع المؤثرة لورين، التي أنجبت طفلين منه بينما كان لا يزال مع آني.

ووفقا لمصدر، قال لصحيفة "ذا صن"، فقد أخبرت زوجة كايل، الذي يتقاضى 150,000 جنيه إسترليني في الأسبوع، إنها لن تفكر في إعطائه فرصة أخرى إلا إذا أعطاها نصف أمواله أولاً، حيث قيل لها إنها تستحق نصف ثروته إذا انفصلا، ولا تريد أن يذهب أي جزء من حصتها إلى لورين.

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وكان ووكر قد اعترف في وقت سابق بخيانة زوجته آني مع فتاة أخرى وإنجاب طفل من هذه العلاقة، لكنه عاد وطلب من زوجته أن تسامحه على ما فعله بعدما أبدى ندمه ومعاناته من ابتعاده عن أطفاله بسبب منعها إياه من رؤيتهم.

وتقول المصادر إن الكشف عن تفاصيل عن إنجاب شقيقة آني من علاقة عابرة قد خلق توترات بين العائلتين، خاصة وأن سيان كانت انتقدت كايل بشدة بسبب كل ما حدث مع لورين، ولكن يبدو الآن أنها تقع في الخطأ نفسه.

كانت لورين، البالغة من العمر 33 عامًا، حملت بينما كان كايل في فترة انفصال عن آني في عام 2019، حيث وُلد ابنهما كايرو في أبريل 2020، وبعد ذلك عاد كايل وآني إلى بعضهما، وتزوجا في عام 2021.

‎بعد عام واحد، عاد كايل للتواصل مع لورين، وأنجبا ابنتهما الثانية، كينارا، في أغسطس 2023 فيما اكتشفت آني الحقيقة في رسالة نصية من لورين في ديسمبر الماضي.

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‎وواجهت "غودمان" هجومًا شرسًا من وسائل الإعلام والمتابعين، بسبب طلبها تعويضات ضخمة من ووكر لأجل طفلهما، وأخبرها القاضي آنذاك أنها كانت تستخدم النجم الإنجليزي "كدفتر شيكات مفتوح".

وقال أصدقاء لآني إنها ما زالت تدرس خياراتها، وبينما كان كايل يتردد على منزل العائلة، كانت تريد أن يكون له دور في حياة أبنائه.

وقال مصدر: "آني تؤكد لأصدقائها أن علاقتها مع كايل لم تعد كما كانت، وهما فقط يحاولان إيجاد طريق للمضي قدمًا، كل ما يهمها حقًا هو الأطفال وستفعل كل ما في وسعها لحمايتهم".

في يناير، تحدث كايل إلى صحيفة "ذا صن" عن ندمه بسبب خيانته لآني، وقال إنه يريد إصلاح العلاقة، لكنه اعترف بأنه كسر قلب آني، مشددا: "أنا آسف لإنجابي طفلًا ثانيًا مع لورين وإيذاء أعز أصدقائي، إنه أمر مروع أن أقول ذلك بصوت عال لقد جرحت شخصًا أعتقد بصدق أنه توأم روحي".

وفي شهري يونيو ويوليو، سافرت آني إلى بطولة يورو 2024 في ألمانيا مع أبنائهما، لكن الزوجين ظهرا وكأنهما يعيشان في عالمين مختلفين في الصور.