بعد الخطوبة الرسمية.. كم سيدفع كريستيانو رونالدو لجورجينا في حالة الانفصال؟

اقترب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، من إعلان زواجه رسميًا بصديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز التي أعلنت عبر حسابها بموقع إنستغرام موافقته على طلب رونالدو بالزواج بها رسمياً.

ونشرت جورجينا صورة لخاتم مرصع بالألماس في يدها وبجوارها يد كريستيانو رونالدو قائلة: "نعم أوافق، في هذا وفي كل حياتي".

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن نقطة مهمة تتعلق بالارتباط الرسمي المنتظر بين رونالدو وجورجينا.

كم سيدفع رونالدو حال الانفصال عن جورجينا؟

سيكون رونالدو مطالباً بالتخلي عن جزء من ثروته الضخمة حال انفصاله عن جورجينا بعد ارتباطهما رسمياً.

وتحصل جورجينا في هذه الحالة على معاش مدى الحياة يتجاوز 114 ألف دولار أمريكي شهريًا، بخلاف أن تقارير صحفية برتغالية تحدثت عن بنود أخرى تم وضعها بين رونالدو وشريكته بعد ولادة ابنتهما الأولى آلانا.

وتحصل جورينا على ملكية قصر رونالدو الكائن في حي لافينكا بالعاصمة الإسبانية مدريد وهو عقار ضخم يمتد على مساحة 950 مترًا مربعًا، ويقع ضمن منطقة سكنية مساحتها 4 آلاف متر مربع.. واشتراه النجم البرتغالي مقابل 5.64 مليون دولار أمريكي عام 2010.

وبحسب تقارير صحفية عالمية فإن إجمالي دخل رونالدو يتجاوز مليار دولار أمريكي بعد تجديد عقده مع النصر السعودي حتى صيف 2027.