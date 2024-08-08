عاد الإسباني، سيرجيو راموس، مدافع نادي إشبيلية السابق؛ وأسطورة ريال مدريد ومنتخب لاروخا الأسبق إلى لائحة اهتمامات الأندية السعودية، للتعاقد معه خلال فترة انتقالات الصيف الجاري.

راموس (38 عامًا) والذي انتهى عقده مع الفريق الأندلسي في 30 يونيو الماضي، دخل، خلال فترة سابقة، في مفاوضات مع نادي الاتحاد السعودي، ولكن توقفت المفاوضات لعدم إتمام الاتفاق بين الطرفين.

وكشف الإعلامي الإيطالي رودي غاليتي، المختص بأخبار الانتقالات، أن راموس بات مطلوبًا بقوة للانتقال إلى الدوري السعودي هذا الصيف.

وأوضح غاليتي، عبر حسابه الرسمي، على منصة "إكس" أن هناك بعض الأندية السعودية تحدثت بالفعل مع راموس، دون الكشف عن أسماء تلك الأندية.

وأضاف: المفاوضات مع راموس مازالت في البدايات، لكنها من المتوقع أن تتخذ شكلاً أسرع في الفترة المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل بداية الموسم الجديد".

واختتم: "من المتوقع حدوث تطورات قريبًا".

وبعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي في نهاية موسم 2022 ـ 2023، عاد راموس، بطل العالم وبطل أوروبا مع منتخب إسبانيا إلى مهده الأول نادي إشبيلية، وخاض معه موسمًا واحدًا قبل أن يصبح حرًا في يونيو 2024.

وبدأ راموس مسيرته الكروية مع نادي إشبيلية، ثم انتقل إلى ريال مدريد ليتوج معه بالعديد من الألقاب المحلية والقارية والعالمية، كما لعب في صفوف باريس سان جيرمان قبل العودة لإشبيلية.

ويعد راموس واحدًا من أساطير منتخب إسبانيا، حيث ساهم في إحرازه لقب كأس العالم 2010 وكأس أمم أوروبا في 2008 ثم 2012، كما أنه واحد من أكثر اللاعبين مشاركات دولية مع منتخبات بلدانهم وذلك برصيد 179 مباراة مع "لاروخا".