أنشيلوتي يستبعد إبرام ريال مدريد صفقات في اللحظة الأخيرة من السوق

وعن إمكانية انتقال لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش إلى السعودية رد المدرب الإيطالي: "مودريتش قرر بالفعل البقاء هنا، إنه ليس سعيدًا لأنه لن يلعب ولكن سيكون لديه دقائق، سيساعدنا خلال الموسم".

وأتم: "أعتقد أن رودريغو ليس لديه مشكلة في التشكيلة الجديدة، فهو معتاد على اللعب أكثر قليلًا في الداخل، أما فينيسيوس فيتأقلم بشكل جيد للغاية، لأنه يحظى بالعديد من الفرص".

وعن القضية المثارة حول روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم قال أنشيلوتي: "أعتقد أن سلوك الشخص لا يؤثر عليّ، لدي أفكار واضحة جدًّا حول كيفية التصرف، وأنا أدرك ذلك تمامًا لأنني مدرب ريال مدريد، بقي لي ما يجب أن أفعله".

ويحل ريال مدريد ضيفًا على سيلتا فيغو في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني غدًا الجمعة، بعد أن حقق ريال مدريد الفوز على أتلتيك بلباو وألميريا في أول جولتين.