أنشيلوتي يستبعد إبرام ريال مدريد صفقات في اللحظة الأخيرة من السوق
استبعد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد إبرام صفقات في اللحظة الأخيرة من السوق الصيفي.
ونشرت صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية تقريرًا قالت فيه إنه من الممكن أن يقدم ريال مدريد عرضًا لمبابي في اللحظات الأخيرة من السوق الصيفي، واصفة إياه بـ"هجوم اللحظات الأخيرة".
وسُئل أنشيلوتي عن إمكانية إبرام صفقات في اللحظة الأخيرة في سوق الانتقالات وقال: "أستبعد ذلك 100%".
وأضاف: "أنا أحب فريقي، نحن نقوم بعمل جيد، هناك الكثير من الجودة والتحفيز".
وبسؤاله عن السوق الصيفي السعودي قال مدرب ريال مدريد: "كرة القدم العربية تقدم أموالًا أكثر بكثير من كرة القدم الأوروبية ويمكن للجميع أن يفعلوا ما يريدون".
وأضاف: "يتعين على اتحادات كرة القدم تقييم هذه القضية بشكل جيد لتحقيق التوازن في السوق".
وتابع: "تشكيلتنا والقائمة التي لدينا أصبحت مغلقة تمامًا، يمكن لأي شخص أن يغيّر رأيه ولكن لا أعرف، لست خائفًا من أي شيء".
وعن إمكانية انتقال لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش إلى السعودية رد المدرب الإيطالي: "مودريتش قرر بالفعل البقاء هنا، إنه ليس سعيدًا لأنه لن يلعب ولكن سيكون لديه دقائق، سيساعدنا خلال الموسم".
وأتم: "أعتقد أن رودريغو ليس لديه مشكلة في التشكيلة الجديدة، فهو معتاد على اللعب أكثر قليلًا في الداخل، أما فينيسيوس فيتأقلم بشكل جيد للغاية، لأنه يحظى بالعديد من الفرص".
وعن القضية المثارة حول روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم قال أنشيلوتي: "أعتقد أن سلوك الشخص لا يؤثر عليّ، لدي أفكار واضحة جدًّا حول كيفية التصرف، وأنا أدرك ذلك تمامًا لأنني مدرب ريال مدريد، بقي لي ما يجب أن أفعله".
ويحل ريال مدريد ضيفًا على سيلتا فيغو في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني غدًا الجمعة، بعد أن حقق ريال مدريد الفوز على أتلتيك بلباو وألميريا في أول جولتين.