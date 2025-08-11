سبب تعثر انتقال نجم النصر السعودي إلى أتليتك بلباو

كشفت مصادر عن أسباب تعثر انتقال المدافع الإسباني إيمريك لابورت، لاعب نادي النصر السعودي، إلى فريق أتليتك بلباو الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أخبار ذات علاقة نجم جديد ينضم إلى رونالدو.. كم يبلغ راتب كومان مع النصر السعودي؟

وانضم لابورت إلى صفوف النصر في صيف عام 2023، قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي، لكنه سيصبح أول لاعب أجنبي يغادر الفريق هذا الصيف بعد استبعاده من خطط المدرب البرتغالي جورجي جيسوس للموسم المقبل.

وأفادت المصادر بأن لابورت أكمل جميع الإجراءات الرسمية لفسخ عقده مع نادي النصر، ووقّع عقود انضمامه إلى أتليتك بلباو، النادي الذي بدأ منه مسيرته الاحترافية قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي.

أخبار ذات علاقة الاتحاد السعودي يتخذ قرارا صارما تجاه النصر

سبب تعثر الرحيل

ومع ذلك، تعثرت الصفقة في مراحلها النهائية بسبب خلافات مالية، وفق مصادر سعودية.

وأوضح الإعلامي فلاح القحطاني أن السبب الرئيس للتأخير يعود إلى موقف لابورت نفسه، حيث يطالب نادي النصر بتغطية 75% من راتبه للموسم القادم.

وأشار القحطاني إلى أن أتليتك بلباو وافق على دفع مبلغ 5 ملايين يورو كراتب سنوي للاعب، فيما يصر لابورت على أن يكمل النصر الجزء المتبقي من راتبه.

ويبقى مصير الصفقة معلقاً في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.