رغم النتائج الكارثية.. مفاجأة مدوية حول صفقات الاتحاد السعودي الأجنبية

كشفت تقارير إخبارية عن مفاجأة مدوية بشأن الصفقات الأجنبية الجديدة لنادي الاتحاد السعودي، في ظل مطالبة الجماهير بضرورة إبرام صفقات قوية خلال الفترة الحالية، بعد الهزائم التي تلقاها الفريق في مبارياته الودية الحالية.

وكان فريق الاتحاد السعودي قد واصل نتائجه المحبطة قبل انطلاق الموسم الجديد، بخسارته الودية الثالثة توالياً، وجاءت هذه المرة أمام فولهام الإنجليزي 4-2، يوم الأربعاء.

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تقدم فولهام برباعية نظيفة في الشوط الأول بتوقيع هاري ويلسون وسميث رو وجوش كينغ وجورجي كوينكا في الدقائق 7 و22 و39 و45.

وقلص الاتحاد الفارق في الشوط الثاني عبر ثنائية النجم الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقتين 68 و74.

وخسر "العميد" مباراته الودية الأولى أمام فنربخشة التركي برباعية نظيفة، قبل أن يخسر مباراته الثانية أمام فيتوريا غيماريش البرتغالي 3-1.

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وبدأ "العميد" استعداداته للموسم الجديد في 14 يوليو 2025 بمعسكر في جيرونا الإسبانية، قبل انتقاله إلى البرتغال لبدء الجزء الثاني من التحضيرات، على أن يختتم الجزء الثالث في جولته بالصين.

ووفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي ماجد هود، عبر حساب على منصة "إكس"، فإن "الإدارة الرياضية مقتنعة بكامل اللاعبين الأجانب الموجودين، وتدرس التعاقد وإضافة لاعب إلى لاعبين أجانب تحت 21 عاما بعد مواجهة السوبر السعودي في أغسطس المقبل، ومن الممكن لاعب إضافي لليكو بقائمة دوري أبطال آسيا للنخبة".

وأضاف: "وبناء على ذلك، الإدارة الرياضية لديها كامل الصلاحيات في التعاقدات، والميزانية تم تقديمها بواسطة الرئيس التنفيذي، وحتى الآن يتجه رامون بلانيس إلى التعاقد مع اللاعبين الشباب في الصيف الحالي: محمد هزازي ومحمد برناوي، وعدنان البشري، والتجديد مع شراحيلي، والعبسي في الطريق".

وشدد ماجد هود على أن هناك متغيرات عديدة قد تحدث بعد منافسات السوبر السعودي المقبلة.

واختتم: "صعب تنافس على جميع البطولات بنفس اللاعبين وبالميزانية المحدودة مقارنة بالأندية الأخرى".