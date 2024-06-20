سرب عملاق من النحل يغزو أحد ملاعب "يورو 2024" (صور)

اجتاحت مجموعة كبيرة من النحل، إحدى اللوحات الإعلانية في ملعب "إم إتش بي آرينا" في شتوتغارت، وهو أحد استادات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

ورصد المسؤولون سرب النحل، ما استدعى رجال الإطفاء المدربين للتعامل مع الموقف.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن ملعب "إم إتش بي آرينا" في شتوتغارت، توغل خلاله سرب من النحل وأجبر المسؤولين فيه على استدعاء رجال الإطفاء المدربين على التعامل مع الأزمة.

وبنى النحل عشا على لوحة إعلانية بجانب الملعب، ما أدى إلى وجود رجال الإطفاء أصحاب البذلات البيضاء للتعامل معه.