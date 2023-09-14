بعد تعافيه من جراحة بالظهر.. عودة بيب غوارديولا لتدريبات مانشستر سيتي (صورة)

واضطر المدرب الإسباني للخضوع لجراحة عاجلة لحل بعض المشكلات التي كانت تداهمه في الظهر، وأجراها في مدينة برشلونة، التي قضى فيها فترة التأهيل.

ونشر نادي مانشستر سيتي صورة للمدرب الإسباني عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس" المعروفة سابقًا باسم "تويتر" وهو متواجد في تدريب الأربعاء.

وعلق حساب السيتي على الصورة قائلا: "العودة للتدريبات".