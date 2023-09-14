بعد تعافيه من جراحة بالظهر.. عودة بيب غوارديولا لتدريبات مانشستر سيتي (صورة)
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عودة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، بشكل رسمي لتولي مهامه في تدريب الفريق بعد تعافيه جراحة في الظهر منعته من الظهور كمدير فني في آخر مباراتين للفريق.
واضطر المدرب الإسباني للخضوع لجراحة عاجلة لحل بعض المشكلات التي كانت تداهمه في الظهر، وأجراها في مدينة برشلونة، التي قضى فيها فترة التأهيل.
ونشر نادي مانشستر سيتي صورة للمدرب الإسباني عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس" المعروفة سابقًا باسم "تويتر" وهو متواجد في تدريب الأربعاء.
وعلق حساب السيتي على الصورة قائلا: "العودة للتدريبات".
يذكر أن خوانما ليلو مساعد غوارديولا قام بقيادة الفريق خلال مواجهتي شيفيلد يونايتد وفولهام مكان المدرب الإسباني.
ورغم غيابه، حافظ السيتي على انتصاراته في "البريميير ليغ"، واختير غوارديولا أفضل مدرب في الشهر متفوقاً على ميكيل أرتيتا وديفيد مويس ويورغن كلوب.
وبمجرد انتهاء فترة التوقف الدولي سيعود غوارديولا للظهور مع الفريق الأول للسيتي.