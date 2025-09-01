مانشستر يونايتد يضم الحارس الإماراتي عبد الله الحمادي

كتب – نور الدين ميفراني

استقر نادي مانشستر يونايتد على التعاقد مع الحارس الإماراتي الشاب عبدالله الحمادي، بعد تألقه في فترة التجربة التي خاضها بمركز تدريب الفريق خلال الفترة الماضية.

وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي ستيفن راليستون فإن مانشستر يونايتد قرر ضم عبدالله الحمادي لصفوف الفريق تحت 21 عاما.

وأجرى الحارس البالغ من العمر 20 عاما اختبارات ناجحة برفقة الفريق، وبحسب التقرير، فإن نادي مانشستر يونايتد بصدد التوقيع مع حارس مرمى واعد، ليضمه إلى صفوفه ضمن صفقة انتقال حر.

وأوضح أن النادي الإنجليزي أبدى إعجابه بإمكانات الحارس عبدالله الحمادي، عقب ظهوره بمستوى مميز خلال فترة تجربة خاضها الحارس في إنجلترا.

ويدرس الحارس الشاب الإدارة الرياضية في ليفربول، وسبق أن أجرى اختبارات في نادي إيفرتون مع الفريق الرديف.

ورغم الدراسة يرغب عبد الله أنور الحمادي في مواصلة مشواره الرياضي كحارس مرمى في إنجلترا.

وقد لعب الحارس الشاب لفريق الوصل، وانضم في 2024 لمنتخب الشباب الإماراتي.

وعلى صعيد الفريق الأول ليونايتد، فقد دخل النادي مؤخرا في مفاوضات لضم حارس مرمى بعد العثرات الأخيرة للفريق، حيث وضع على طاولته الثنائي سيني لامينس، حارس رويال أنتويرب، وإيميليانو مارتينيز، حارس أستون فيلا.

وسبق وأن رفض أستون فيلا فكرة رحيل مارتينيز هذا الموسم، لكن لا يزال مانشستر يونايتد متمسكا بمحاولة ضمه هذا الصيف.

كان مانشستر يونايتد حقق أول انتصار له في الموسم الجديد بشكل عام والدوري الإنجليزي الممتاز خاصة عقب انتصاره على ضيفه بيرنلي بنتيجة 3-2، في الجولة الثالثة للبريميرليغ.