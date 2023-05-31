أهداف مباراة روما وإشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي (فيديو)

وتشكل مباراة، اليوم، صدامًا بين كبرياء إشبيلية، الفريق الأكثر تتويجًا بالبطولة الأوروبية برصيد 6 ألقاب، وبراعة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما، والذي يتطلع إلى تحقيق الفوز السادس خلال سادس مواجهة نهائية أوروبية في مسيرته التدريبية.

ويستمد إشبيلية الثقة من تاريخه في البطولة، حيث إنه بتجاوز يوفنتوس الإيطالي في الدور قبل النهائي للنسخة الحالية، تأهل إلى النهائي في الدوري الأوروبي، سواء بمسماه الحالي أو مسماه السابق "كأس الاتحاد الأوروبي" للمرة السابعة، متفوقًا بذلك على أي فريق آخر في تاريخ البطولة.

وتُوج إشبيلية باللقب في جميع المرات الست السابقة التي وصل فيها إلى النهائي، وكان أولها في العام 2006، وكان خيسوس نافاس القائد الحالي للفريق متواجدًا ضمن قائمته حينذاك وكان عمره 20 عامًا ورفع الكأس مع زملائه بعد الفوز على ميدلسبرة الإنجليزي.

وعلى الجانب الآخر، تحمل المباراة فرصة أمام جوزيه مورينيو مدرب روما لرقم غير مسبوق، حيث يمكنه أن يصبح المدرب الأبرز في تاريخ البطولة الأوروبية.

وبعد أن قاد روما للتتويج بلقب النسخة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الماضي، يمكن لمورينيو أن يصبح أول مدرب يحرز الدوري الأوروبي مع 3 فرق مختلفة عبر مباراة اليوم.

فقد سبق له قيادة بورتو البرتغالي للتتويج بنسخة 2003 كما قاد مانشستر يونايتد الإنجليزي للتتويج في العام 2017.

وتأهل روما إلى نهائي البطولة مرة واحدة سابقة، وذلك تحت مسمّى كأس الاتحاد الأوروبي، العام 1991، وخسر في النهائي أمام إنتر ميلان.