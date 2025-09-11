رغم الاعتذار.. بتروجت يصدم "عاشق الزمالك"

تلقى حامد حمدان، لاعب نادي بتروجت، صدمة كبيرة من إدارة ناديه، وذلك رغم تقديمه اعتذارًا رسميًا عن تغيبه عن الفريق خلال فترة الإعداد الماضية.

وجاءت هذه الأزمة على خلفية رفض إدارة بتروجت للرحيل للاعب إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مما دفع اللاعب، الذي يُلقب بـ"عاشق الزمالك"، إلى الامتناع عن الانضمام للمعسكر الإعدادي لفريقه، في خطوة احتجاجية على قرار الإدارة.

ولكن بعد تدخل جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، والذي حذره من إمكانية عدم التعاقد معه حال استمرار غيابه، وجّه حمدان اعتذارًا علنيًا لمجلس إدارة النادي والجهاز الفني وزملائه.

وجاء الاعتذار، عبر بيان نشره على حسابه الشخصي بمنصة "إنستغرام"، تحمّل فيه "المسؤولية الكاملة" عن تصرفاته خلال الفترة الماضية، معبرًا عن رغبته في التركيز والعمل بجد للمساهمة في تحقيق أهداف الفريق وإرضاء جماهيره.

صدمة من مدرب بتروجت للاعب

على الرغم من هذا الاعتذار، كشفت تقارير إعلامية، أن سيد عيد، مدرب الفريق، لا يزال يرفض عودة اللاعب إلى التدريبات الجماعية للفريق الأول.

ونقلت قناة "المحور" عن مصدر داخل نادي بتروجت، تأكيده تقدم حمدان بطلب اعتذار رسمي للإدارة رغبة منه في العودة للتدريبات والمشاركة مع الفريق، إلا أن المدرب لم يوافق على انضمامه حتى الآن.

وأضافت أن اللاعب، وقبل فترة التوقف الدولي الأخيرة، كان يخضع للتدريبات بشكل فردي بعد أن رفض المدرب ضمه للتدريبات الجماعية، قبل أن ينضم إلى معسكر منتخب فلسطين.

وعاد حمدان إلى مصر يوم الثلاثاء الماضي، وهو الآن في انتظار موافقة المدرب سيد عيد للعودة إلى تدريبات بتروجت الجماعية، والتي لا تزال معلقة بسبب إصرار المدرب على موقفه الرافض حتى الآن.