بدأ نادي النصر السعودي مفاوضات جادة مع مدرب بديل لمديره الفني البرتغالي لويس كاسترو، بعد الخسارة الكبيرة أمام الهلال، في نهائي كأس السوبر السعودي برباعية مقابل هدف.

وقلب الهلال تأخره بهدف في الشوط الأول إلى انتصار 4-1 على غريمه المحلي النصر، في نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم، أمس السبت.

وفاز الهلال باللقب للمرة الثانية على التوالي، والخامسة في تاريخه، ليواصل الابتعاد في صدارة أكثر الفرق تحقيقا للبطولة بفارق ثلاثة ألقاب عن النصر.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرًا مساء اليوم الأحد، قالت فيه إن إدارة نادي النصر استقرت على إقالة لويس كاسترو بشكل نهائي.

وأوضحت: "اتخذ مجلس الإدارة، برئاسة إبراهيم المهيدب، القرار يوم الأحد، على الرغم من أنه لن يكون رسميًا حتى يتم تعيين المدرب الجديد".

وأضافت: "تم اتخاذ القرار بعد مشاورات بين مجلس الإدارة وفرناندو هييرو المدير الرياضي لنادي النصر، الذي بدوره أبلغ كاسترو بقرار إقالته".

ولم يحضر كاسترو المؤتمر الصحفي الخاص بعد نهاية المباراة، ما أثار كثيرًا من التكهنات بقرب إقالته، وإن لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن.

وقاد المدرب البرتغالي فريق النصر في 50 مباراة بالمسابقات جميعها، فاز بـ 35 مباراة، وخسر في 9، وتعادل في 6، وحقق لقب البطولة العربية فقط.

كونسيساو مرشحًا لتدريب النصر السعودي بدلًا من كاسترو

وفي السياق نفسه، كشفت صحيفة "ماركا" عن دخول نادي النصر في مفاوضات مع سيرجيو كونسيساو المدير الفني السابق لنادي بروتو البرتغالي، ليحل محل مواطنه كاسترو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سيرجيو كونسيساو هو المرشح الأول والمفضل لدى إدارة النصر، ولكن لن يتم الإعلان عن أي شيء إلا بعد تسوية الأمور مع كاسترو.

وقاد كونسيساو، البالغ من العمر 49 عامًا، فريق بورتو 7 سنوات، نجح خلالها في قيادة الفريق للفوز بالدوري البرتغالي 3 مرات وكأس البرتغال 4 مرات، وكأس السوبر البرتغالي 3 مرات، بالإضافة لكأس الدوري البرتغالي مرة واحدة.