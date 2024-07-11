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رياضة

كارفخال يحرض نجم مانشستر سيتي على التوقيع لريال مدريد

كارفخال يحرض نجم مانشستر سيتي على التوقيع لريال مدريد
كارفخال مع رودري في منتخب إسبانيا
إرم نيوز
إرم نيوز
11 يوليو 2024، 8:56 م

كشف داني كارفخال مدافع نادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، عن محاولته الضغط على زميله في "لاروخا" رودري لاعب مانشستر سيتي، من أجل الانتقال إلى صفوف الفريق الملكي.

كارفخال حل ضيفًا على قناة El Partidazo de Cope، وكشف خلال المقابلة أنه طلب من مواطنه رودري مغادرة فريق مانشستر سيتي، والتوقيع لنادي ريال مدريد.

وأضاف كارفخال: "أكرر طلبي لرودري كل يوم.. وأقول له غادر مانشستر سيتي وتعال إلى الريال، نحن نحتاجك وأنت من مدريد".

وبسؤاله عن رد فعل رودري قال: "إنه يقاطعني، يقول لي إن لديه عقدًا في السيتي".

 

 

ويتواجد الثنائي كارفخال ورودري مع منتخب إسبانيا استعدادًا لنهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024" أمام إنجلترا.

وستقام المباراة النهائية، يوم الأحد المقبل.

المنتخب الإسبانيأخبار ريال مدريدمانشستر سيتي

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