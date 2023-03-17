سبورت: ريال مدريد يحرز تقدما في صفقة جفارديول
كشفت صحيفة "سبورت" أن ريال مدريد يحرز تقدما في صفقة الكرواتي خوسكو جفارديول لاعب لايبزيغ الألماني.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد مقتنع بجودة جفارديول، ونقلت عن صحيفة "بيلد" الألمانية أن اللاعب يريد الانتقال إلى سانتياغو برنابيو.
وأضافت أن جفارديول أخبر وكلاءه بالفعل أن يعطوا الأولوية للمفاوضات مع ريال مدريد على حساب مانشستر سيتي.
ويعد جفارديول أحد أكثر المدافعين قيمة في السوق، حيث تبلغ قيمته السوقية 75 مليون يورو، بحسب موقع "transfermarkt".
ودفع الأداء الرائع الذي يقدمه جفارديول مع لايبزيغ لبحث العديد من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز عن محاولة التعاقد معه.
وبحسب "سبورت"، فإن ريال مدريد لا يريد دفع 80 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يطلبه لايبزيغ للسماح برحيل جفارديول.
وأشارت إلى أن رغبة جفارديول في اللعب لريال مدريد قد تجعل الصفقة بسعر أقل.
ويريد ريال مدريد تعزيز مركز خط الدفاع بلاعب رفيع المستوى، ووقع الاختيار على جفارديول.
وانتقل جفارديول من دينامو زغرب إلى لايبزيغ صيف 2021 مقابل 18 مليون يورو، وينتهي عقده مع النادي الألماني صيف 2027.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن جفارديول لعب 77 مباراة مع لايبزيغ سجل فيها 5 أهداف وصنع 4، ويملك 19 مباراة دولية مع منتخب كرواتيا سجل فيها هدفين.