سبورت: ريال مدريد يحرز تقدما في صفقة جفارديول

ويعد جفارديول أحد أكثر المدافعين قيمة في السوق، حيث تبلغ قيمته السوقية 75 مليون يورو، بحسب موقع "transfermarkt".

ودفع الأداء الرائع الذي يقدمه جفارديول مع لايبزيغ لبحث العديد من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز عن محاولة التعاقد معه.

وبحسب "سبورت"، فإن ريال مدريد لا يريد دفع 80 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يطلبه لايبزيغ للسماح برحيل جفارديول.