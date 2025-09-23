قبل الديربي.. ريال مدريد يحقق 4 مكاسب خرافية بضرب ليفانتي

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

فاز ريال مدريد خارج ملعبه على حساب ليفانتي 4-1 في الجولة السادسة من الدوري الإسباني معززاً الصدارة برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة.

وسجل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 28، بينما أحرز الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو الهدف الثاني في الدقيقة 38 وهو الهدف الأول له بقميص الفريق الملكي.

ونجح الفرنسي كيليان مبابي في تسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 64 من ضربة جزاء و66، وسجل الكاميروني إيتا إيونغ هدف ليفانتي الوحيد في الدقيقة 54.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ورجل مباراة ليفانتي ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

وحقق ريال مدريد عدة مكاسب بالفوز على ليفانتي نستعرضها في السطور التالية:

مصالحة تشابي ألونسو لفينيسيوس جونيور

بعد غضبه في مباراة إسبانيول على تغييره وعدم رضاه على وضعه هذا الموسم، أشرك تشابي ألونسو نجمه البرازيلي أساسيا ولم يقم بتعييره خلال المباراة ليكمل أول مباراة هذا الموسم.

واستغل المدرب الإسباني المباراة لمصالحة نجمه والذي بدوره تألق بشكل لافت، وكان أحسن لاعب في المباراة، وسجل هدفاً وصنع آخر، وحمل شارة قيادة الفريق لمدة 20 دقيقة الأخيرة بعد خروج القائد فيدي فالفيردي.

أفكار جديدة

استغل تشابي ألونسو المباراة لتجربة أفكار جديدة حيث أشرك الظهير الأيسر ألفارو كاريراس قلب دفاع بجوار دين هويسن ومنح الفرصة للاعب فيران غارسيا في مركز الظهير الأيسر، ومشاركة راؤول أسينسيو في مركز الظهير الأيمن، ويتميز الرباعي بالسرعة والخفة.

وحاول ألونسو خلال المباراة إشراك فينيسيوس جونيور كمهاجم صريح وميابي في الجناح الأيسر لاستغلال سرعتهما لضرب دفاع المنافس.

أخبار ذات علاقة ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على ليفانتي

إراحة اللاعبين قبل الديربي

يواجه ريال مدريد جاره أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل في لقاء الديربي الذي يعد قمة الجولة السابعة للدوري الإسباني.

وكان واضحاً تفكير تشابي ألونسو في المباراة حيث منح كل من داني كارفخال، وإيدير ميليتاو راحة، ولم يشاركا في المباراة، كما لم يشرك الفرنسي أوريلين تشواميني أساسياً، ودخل بديلاً في العشرين دقيقة الأخيرة.

واستغل المدرب الإسباني المباراة لمنح فرصة أكبر للإنجليزي جود بيلينغهام العائد بعد غياب بسبب عملية جراحية، والفرنسي إدواردو كامافينغا العائد من إصابة طويلة، ومنحهما هذه المرة دقائق أكثر حوالي 10 دقائق بعد دخولهما لفترة قصيرة أمام إسبانيول.

أخبار ذات علاقة تفوّق على مبابي.. أكثر لاعب أبهر جمهور ريال مدريد أمام ليفانتي

ألفارو كاريراس وداني سيبايوس

أشرك تشابي ألونسو الظهير الأيسر ألفارو كاريراس في مركز قلب الدفاع بجوار دين هويسن، وقدم مباراة جيدة.

وفي ظل غياب الألماني أنطونيو روديغر للإصابة، وعدم الاعتماد على النمساوي دافيد ألابا، يحتاج المدرب المداورة بين قلوب الدفاع، وتجنب إشراك تشاوميني في مركز غير مركزه لكونه يحتاجه في خط الوسط.

وقدم داني سيبايوس مباراة جيدة، وكان من نجوم المباراة، وسيكون مفيداً للمدرب في المباريات المقبلة لإراحة لاعبي وسط الميدان خاصة الثنائي تشاوميني وفيدي فالفيردي.