برشلونة قريب من استعادة بعض نجومه في الكلاسيكو
يواجه تشافي هرنانديز مدرب برشلونة نقصا في الخيارات بسبب الغيابات والإصابات بينما يستعد فريقه لاستضافة المنافس اللدود ريال مدريد في قمة الدوري الإسباني السبت المقبل.
واضطر تشافي لاستدعاء ثمانية لاعبين من أكاديمية النادي الكتالوني قبل مباراة فريقه في دوري أبطال أوروبا الليلة الماضية في مواجهة شاختار دونيتسك بينما يعاني الفريق بسبب إصابة ثمانية لاعبين أساسيين ومن بينهم المهاجم البولندي الشهير روبرت ليفاندوفسكي.
وبشق الأنفس فاز برشلونة 2/1 على شاختار بفضل أداء متميز من الشاب فيرمين لوبيز (20 عاما) الذي بدأ في ترسيخ وجوده في تشكيلة الفريق الأول.
وتأكد بالفعل غياب المدافع جول كوندي ولاعبي الوسط بيدري وسيرجي روبرتو عن مواجهة السبت.
وعانى برشلونة من مخاوف أخرى بسبب الإصابة خلال مباراته أمام شاختار، إذ غادر مهاجمه جواو فيليكس أرض الملعب بسبب ما بدا أنها إصابة في الفخذ في الشوط الثاني، لكن المهاجم البرتغالي قال في وقت لاحق على وسائل التواصل الاجتماعي إنه "بخير".
برشلونة قريب من استعادة بعض نجومه في الكلاسيكو
ما زال موقف روبرت ليفاندوفسكي وفرينكي دي يونغ لاعبي فريق برشلونة غامضًا، قبل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم السبت المقبل.
وبحسب صحيفة "AS" الإسبانية، فإنه يوجد حالة من عدم اليقين في نادي برشلونة بشأن عودة المصابين قبل مباراة ريال مدريد يوم السبت المقبل.
وقالت الصحيفة في تقرير لها: "موقف روبرت ليفاندوفسكي وفرينكي دي يونغ يظل مبهما، حيث شارك الثنائي في جزء من الجلسة التدريبية مع اللاعبين اليوم الخميس، ودخلا في عمليات الإحماء وتدريب الروندو".
وأضافت: "كل المؤشرات تؤكد اقترابهما من الدخول في قائمة المباراة، لأنه في أسوأ الحالات سيشاركان في تدريب جماعي واحد قبل المباراة، والمهاجم البولندي هو الأقرب لدخول القائمة لأن إصابته في الكاحل خفيفة، ولكن في حالة لاعب خط الوسط الهولندي يبدو الأمر صعبا".
وتابعت: "الشيء الوحيد المؤكد هو عدم لحاق كل من بيدري وجول كوندي وسيرجي روبرتو بالكلاسيكو".
وفي الوقت الحالي، اللاعب الوحيد القريب من المشاركة في مباراة ريال مدريد هو البرازيلي رافينيا، حيث شارك في التدريبات الجماعية وأكمل مباراة "صغيرة".
وكذلك، يتعافى جواو فيليكس من الإصابة التي تعرض لها في الفخذ، فيما سيكون جافي أيضاً أحد الإضافات الجديدة والمهمة في القائمة بعد أن قضى مباراة إيقافه أمام شاختار.
وقال تشافي في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء: "لن نضغط على أي شخص. إنها مباراة يجب أن نشارك فيها بكامل جاهزيتنا بنسبة 100%".
وأضاف: "يتعلق الأمر بما يشعر به كل لاعب. الجميع حريصون على المشاركة والمساهمة. الجميع يقومون بدورهم للمشاركة في الكلاسيكو".
وتابع تشافي: "سنكون جاهزين بنسبة 100%، لكن علينا أن نرتاح وننفصل بسبب مشاركة بعض اللاعبين على مدار دقائق كثيرة ويقع على أكتافهم الكثير من العمل الآن..".
كما أن ريال مدريد المتصدر ليس في وضع جيد جدا أيضا، في ظل غياب حارس المرمى تيبو كورتوا والمدافع إيدير ميليتاو هذا الموسم بسبب تمزق في أربطة الركبة، كما لم يظهر الوافد الجديد أردا غولر مع الفريق حتى الآن.
واضطر الإنجليزي جود بيلينغهام إلى الخروج خلال المباراة التي حقق فيها ريال مدريد الفوز على سبورتينغ براغا في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء بسبب التواء في الفخذ، لكن المدرب كارلو أنشيلوتي قال إن اللاعب يفترض أن يكون جاهزا في الوقت المناسب.
وبيلينغهام هو أفضل لاعب في الفريق الملكي هذا الموسم برصيد 11 هدفا في 12 مباراة بجميع المسابقات منذ انضمامه قبل بداية الموسم قادما من بروسيا دورتموند.
ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني بالتساوي مع جيرونا مفاجأة الموسم حتى الآن برصيد 25 نقطة من 10 مباريات.
ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الذي لديه مباراة مؤجلة.