وتأكد بالفعل غياب المدافع جول كوندي ولاعبي الوسط بيدري وسيرجي روبرتو عن مواجهة السبت.

وعانى برشلونة من مخاوف أخرى بسبب الإصابة خلال مباراته أمام شاختار، إذ غادر مهاجمه جواو فيليكس أرض الملعب بسبب ما بدا أنها إصابة في الفخذ في الشوط الثاني، لكن المهاجم البرتغالي قال في وقت لاحق على وسائل التواصل الاجتماعي إنه "بخير".

برشلونة قريب من استعادة بعض نجومه في الكلاسيكو

ما زال موقف روبرت ليفاندوفسكي وفرينكي دي يونغ لاعبي فريق برشلونة غامضًا، قبل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم السبت المقبل.

وبحسب صحيفة "AS" الإسبانية، فإنه يوجد حالة من عدم اليقين في نادي برشلونة بشأن عودة المصابين قبل مباراة ريال مدريد يوم السبت المقبل.

وقالت الصحيفة في تقرير لها: "موقف روبرت ليفاندوفسكي وفرينكي دي يونغ يظل مبهما، حيث شارك الثنائي في جزء من الجلسة التدريبية مع اللاعبين اليوم الخميس، ودخلا في عمليات الإحماء وتدريب الروندو".

وأضافت: "كل المؤشرات تؤكد اقترابهما من الدخول في قائمة المباراة، لأنه في أسوأ الحالات سيشاركان في تدريب جماعي واحد قبل المباراة، والمهاجم البولندي هو الأقرب لدخول القائمة لأن إصابته في الكاحل خفيفة، ولكن في حالة لاعب خط الوسط الهولندي يبدو الأمر صعبا".

وتابعت: "الشيء الوحيد المؤكد هو عدم لحاق كل من بيدري وجول كوندي وسيرجي روبرتو بالكلاسيكو".

وفي الوقت الحالي، اللاعب الوحيد القريب من المشاركة في مباراة ريال مدريد هو البرازيلي رافينيا، حيث شارك في التدريبات الجماعية وأكمل مباراة "صغيرة".

وكذلك، يتعافى جواو فيليكس من الإصابة التي تعرض لها في الفخذ، فيما سيكون جافي أيضاً أحد الإضافات الجديدة والمهمة في القائمة بعد أن قضى مباراة إيقافه أمام شاختار.