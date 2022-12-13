قطر تستضيف الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب بنظام التجمع

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في بيان اليوم الثلاثاء، اختيار قطر لاستضافة مباريات دور الـ16 وربع النهائي وقبل النهائي في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، وذلك بنظام التجمع.

مباريات قوية

وتشهد مواجهات دور الـ16 لمنطقة الغرب لقاء الهلال السعودي حامل اللقب مع شباب الأهلي دبي الإماراتي، والشباب السعودي مع ناساف الأوزبكي، والدحيل القطري مع مواطنه الريان، والفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني.