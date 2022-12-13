قطر تستضيف الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب بنظام التجمع
أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في بيان اليوم الثلاثاء، اختيار قطر لاستضافة مباريات دور الـ16 وربع النهائي وقبل النهائي في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، وذلك بنظام التجمع.
مباريات قوية
وتشهد مواجهات دور الـ16 لمنطقة الغرب لقاء الهلال السعودي حامل اللقب مع شباب الأهلي دبي الإماراتي، والشباب السعودي مع ناساف الأوزبكي، والدحيل القطري مع مواطنه الريان، والفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني.
مواعيد المباريات
كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن في وقت سابق مواعيد إقامة مباريات الأدوار الإقصائية، حيث تقام مباريات دور الـ16 يومي الـ19 والـ20 من شباط/فبراير 2023، وربع النهائي يوم الـ23 من شباط/فبراير، وقبل النهائي يوم الـ26 من شباط/فبراير.
وتقام مباراة الذهاب من الدور النهائي يوم الـ29 من نيسان/أبريل 2023 على أرض الفريق المتأهل من منطقة الغرب، على أن تقام مباراة الإياب يوم الـ6 من أيار/مايو 2023 في سايتاما باليابان (أرض نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق).
والهلال السعودي هو حامل لقب دوري أبطال آسيا.