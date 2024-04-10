سر وجود قناصة في سقف ملعب مباراة سان جيرمان وبرشلونة (صورة)

تواجد عدد من القناصين التابعين للشرطة الفرنسية فوق أسطح ملعب "حديقة الأمراء"، معقل فريق بايس سان جيرمان، قبل مواجهة برشلونة، مساء الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

والتقطت عدسات المصورين تواجد عدد من القناصين فوق أسطح الملعب، في مشهد أثار الكثير من التساؤلات.

و‬‬شددت الشرطة الفرنسية الإجراءات الأمنية حول الملعب التابع لفريق باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، في أعقاب تهديد تنظيم "داعش" بشن هجمات مما يزيد المخاوف الأمنية قبل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة.

ويلعب باريس سان جيرمان مع برشلونة في وقت لاحق بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مباراة سيشاهدها الملايين حول العالم.