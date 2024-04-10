سر وجود قناصة في سقف ملعب مباراة سان جيرمان وبرشلونة (صورة)
تواجد عدد من القناصين التابعين للشرطة الفرنسية فوق أسطح ملعب "حديقة الأمراء"، معقل فريق بايس سان جيرمان، قبل مواجهة برشلونة، مساء الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.
والتقطت عدسات المصورين تواجد عدد من القناصين فوق أسطح الملعب، في مشهد أثار الكثير من التساؤلات.
وشددت الشرطة الفرنسية الإجراءات الأمنية حول الملعب التابع لفريق باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، في أعقاب تهديد تنظيم "داعش" بشن هجمات مما يزيد المخاوف الأمنية قبل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة.
ويلعب باريس سان جيرمان مع برشلونة في وقت لاحق بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مباراة سيشاهدها الملايين حول العالم.
وضاعفت إسبانيا وبريطانيا جهودهما، هذا الأسبوع، قبل مواجهات لأنديتهما في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، يومي الثلاثاء والأربعاء، بعد أن دعا تنظيم "داعش" لشن هجمات على ملاعب بما في ذلك بطائرات مسيرة.
وتثير هذه التهديدات قلقًا خاصًا بالنسبة لفرنسا، التي كانت هدفًا منذ فترة طويلة للجماعات المتشددة، في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية في باريس في يوليو وأغسطس.
وفي استاد بارك دي برينس التابع لفريق باريس سان جيرمان بدأت الشرطة، اليوم الأربعاء، في سحب السيارات المتوقفة ووضع كتل خرسانية.
وأشرف كبار الضباط على هذه العمليات.
وذكرت مجموعة (سايت أنتليغنس) التي تتعقب منشورات "داعش" أن التنظيم حث قبل مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع أتباعه عبر منشور على تكرار هجوم ستاد دو فرانس الذي وقع، في نوفمبر 2015، وتضمن المنشور صورة لملعب بارك دي برينس.
وأضافت المجموعة أن التنظيم دعا أنصاره في صورة أخرى لاستخدام طائرات مسيرة لمهاجمة الملاعب.